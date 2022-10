Σεούλ: Tουλάχιστον 120 οι νεκροί που ποδοπατήθηκαν κατά τους εορτασμούς του Χάλογουιν – ΒΙΝΤΕΟ

Σε 120 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους όταν ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για το Χάλογουιν στην πρωτεύουσα Σεούλ.

Σεούλ: Δεκάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν σε πάρτι για τους εορτασμούς του Halloween – Πληροφορίες για νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ

Αυτό μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων YONHAP, ενώ 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν ανέφεραν οι πυροσβεστικές αρχές, που γνωστοποίησαν ακόμη πως στο σημείο βρίσκονται πάνω από 140 ασθενοφόρα.

Πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση δήλωσε αξιωματούχος.

