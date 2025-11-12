Σέρρες: Επεισόδια σε δομή μεταναστών, δύο αστυνομικοί τραυματίες, 25 προσαγωγές

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής, στις Σέρρες, όταν ομάδα περίπου 235 μεταναστών προκάλεσε επεισόδια, ρίχνοντας τμήμα της περίφραξης και βάζοντας φωτιά σε ρούχα στον προαύλιο χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις της Αστυνομίας επενέβησαν άμεσα και απώθησαν τους μετανάστες στο εσωτερικό του χώρου. Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα χωρίς να επεκταθεί.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τουλάχιστον 25 προσαγωγές, κυρίως Αιγύπτιων υπηκόων, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν – ο ένας από ρίψη πέτρας και ο άλλος από δάγκωμα τη στιγμή της προσαγωγής.

Σύμφωνα με πηγές, οι μετανάστες διαμαρτύρονται επειδή δεν δικαιούνται άσυλο και δεν επιτρέπεται να εξέλθουν της δομής, καθώς τελούν υπό διοικητικό περιορισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης ή απόρριψης των αιτήσεών τους για διεθνή προστασία.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εντοπιστούν όλοι οι συμμετέχοντες στα επεισόδια.

Στη δομή του Κλειδιού φιλοξενούνται μετανάστες που εισήλθαν στη χώρα μέσω Λιβύης, κυρίως Αιγύπτιοι, καθώς και πολίτες από Πακιστάν και Μπαγκλαντές. Η συγκεκριμένη δομή είναι κλειστού τύπου και λειτουργεί στο πλαίσιο του σχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη μετατροπή των ανοιχτών δομών φιλοξενίας σε ελεγχόμενες δομές κράτησης.

