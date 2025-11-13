Σέρρες: Στον Εισαγγελέα 30 μετανάστες για την εξέγερση σε δομή φιλοξενίας

Τριάντα μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα που κρατούνται στην κλειστή δομή της Σιντικής, στη θέση «Κλειδί», και οι οποίοι το απόγευμα της Τετάρτης προκάλεσαν επεισόδια στον χώρο, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα Πέμπτη 13/11/2025, στον Εισαγγελέα.

Σέρρες: Επεισόδια σε δομή μεταναστών, δύο αστυνομικοί τραυματίες, 25 προσαγωγές

Για τους 30 μετανάστες, υπηκόους Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, έχει σχηματιστεί δικογραφία για στάση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ σε βάρος ορισμένων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και για απόπειρα απόδρασης, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και σωματικές βλάβες.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά – ο ένας από ρίψη πέτρας και ο άλλος από δαγκωματιά. Σύμφωνα με την αστυνομία, κανείς από τους μετανάστες δεν κατάφερε να διαφύγει, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στη δομή για την αποκατάσταση της τάξης.

Νωρίτερα το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο από το περιστατικό στις Σέρρες που εξεγέρθηκαν οι μετανάστες, με έναν από αυτούς να περιγράφει τους λόγους της εξέγερσης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lionnews.gr η εξέγερση ξεκίνησε περίπου στις 4 το μεσημέρι, όταν μια ομάδα μεταναστών επιχείρησε να αποδράσει από τη δομή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές, οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Η ιστοσελίδα epiloges.tv υποστήριξε ότι οι μετανάστες (που είναι από το Πακιστάν, Αίγυπτο και Μπαγκλαντές) επιχείρησαν να φύγουν κρυφά, όταν ενημερώθηκαν ότι είναι αρνητικές οι αποφάσεις για χορήγηση ασύλου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έκοψαν συρματοπλέγματα, άναψαν φωτιές και ότι εκτόξευσαν αντικείμενα, με τα πνεύματα να ηρεμούν μετά από ώρες.

Η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη, ενώ μετανάστης που μίλησε στο Orange Press υποστήριξε ότι η εξέγερση έγινε λόγω της συμπεριφοράς του προσωπικού της δομής.

«Ο αέρας έχει ψείρες… δεν μας δίνουν ούτε σαπούνι… Αν κάποιος θέλει να πάει στο ιατρείο, τον πηγαίνουν με χειροπέδες, σαν εγκληματία», είπε χαρακτηριστικά.

