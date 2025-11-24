Σφοδρές καταστροφές στα Τζουμέρκα: Αυτοψία Δήμα με εικόνες πλήρους διάλυσης σε υποδομές και οδικό δίκτυο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Από το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, επισκέπτεται τις πληγείσες περιοχές των Τζουμέρκων, συνοδευόμενος από τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον βουλευτή Γιώργο Αμυρά και τους δημάρχους Κεντρικών και Βορείων Τζουμέρκων, Χρήστο Χασιάκο και Νίκο Βαϊτση.

Η εικόνα που αντίκρισαν είναι δραματική: η μορφολογία της περιοχής έχει αλλοιωθεί πλήρως μετά την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία, με τα συνεργεία να δίνουν μάχη νύχτα και μέρα για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών.

Οι καταστροφές αγγίζουν κάθε κρίσιμο πεδίο υποδομών. Ποτάμια και ρέματα υπερχείλισαν, προκαλώντας καθιζήσεις και κατολισθήσεις σε δεκάδες σημεία του οδικού δικτύου. Ο δρόμος σε πολλές περιοχές παραμένει επικίνδυνος, με τα σημεία-«παγίδες» να απαιτούν άμεση παρέμβαση.

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης αποκαθίσταται σταδιακά, όμως η υδροδότηση παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι, καθώς τα ορμητικά νερά παρέσυραν σωληνώσεις και τμήματα της υποδομής.





Περισσότερα από 60 μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, των δήμων και ιδιωτών επιχειρούν συνεχώς για τον καθαρισμό δρόμων, την αποκατάσταση πρόσβασης προς οικισμούς, κτηνοτροφικές μονάδες και απομονωμένα σπίτια. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διασφάλιση ασφαλών μετακινήσεων, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας.





Οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες για την πλήρη καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων σε μια περιοχή που επλήγη βαθιά από την έντονη κακοκαιρία.

