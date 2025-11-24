Σφοδρές καταστροφές στα Τζουμέρκα: Αυτοψία Δήμα με εικόνες πλήρους διάλυσης σε υποδομές και οδικό δίκτυο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, βρέθηκε από το πρωί στα Τζουμέρκα για να δει από κοντά τις τεράστιες ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες, ενώ τα συνεργεία εργάζονται ασταμάτητα για την αποκατάσταση της πρόσβασης και των βασικών δικτύων.

Σφοδρές καταστροφές στα Τζουμέρκα: Αυτοψία Δήμα με εικόνες πλήρους διάλυσης σε υποδομές και οδικό δίκτυο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
24 Νοέ. 2025 15:00
Pelop News

Από το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, επισκέπτεται τις πληγείσες περιοχές των Τζουμέρκων, συνοδευόμενος από τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον βουλευτή Γιώργο Αμυρά και τους δημάρχους Κεντρικών και Βορείων Τζουμέρκων, Χρήστο Χασιάκο και Νίκο Βαϊτση.

Η εικόνα που αντίκρισαν είναι δραματική: η μορφολογία της περιοχής έχει αλλοιωθεί πλήρως μετά την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία, με τα συνεργεία να δίνουν μάχη νύχτα και μέρα για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών.

Σφοδρές καταστροφές στα Τζουμέρκα: Αυτοψία Δήμα με εικόνες πλήρους διάλυσης σε υποδομές και οδικό δίκτυο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Σφοδρές καταστροφές στα Τζουμέρκα: Αυτοψία Δήμα με εικόνες πλήρους διάλυσης σε υποδομές και οδικό δίκτυο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Οι καταστροφές αγγίζουν κάθε κρίσιμο πεδίο υποδομών. Ποτάμια και ρέματα υπερχείλισαν, προκαλώντας καθιζήσεις και κατολισθήσεις σε δεκάδες σημεία του οδικού δικτύου. Ο δρόμος σε πολλές περιοχές παραμένει επικίνδυνος, με τα σημεία-«παγίδες» να απαιτούν άμεση παρέμβαση.

Σφοδρές καταστροφές στα Τζουμέρκα: Αυτοψία Δήμα με εικόνες πλήρους διάλυσης σε υποδομές και οδικό δίκτυο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Σφοδρές καταστροφές στα Τζουμέρκα: Αυτοψία Δήμα με εικόνες πλήρους διάλυσης σε υποδομές και οδικό δίκτυο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης αποκαθίσταται σταδιακά, όμως η υδροδότηση παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι, καθώς τα ορμητικά νερά παρέσυραν σωληνώσεις και τμήματα της υποδομής.


Περισσότερα από 60 μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, των δήμων και ιδιωτών επιχειρούν συνεχώς για τον καθαρισμό δρόμων, την αποκατάσταση πρόσβασης προς οικισμούς, κτηνοτροφικές μονάδες και απομονωμένα σπίτια. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διασφάλιση ασφαλών μετακινήσεων, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας.


Οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες για την πλήρη καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων σε μια περιοχή που επλήγη βαθιά από την έντονη κακοκαιρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 Συνάντηση της Περιφέρειας για τη νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης
17:29 Δείτε πόσοι πολίτες πήραν προσωπικό αριθμό, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους
17:23 Τι είπαν στο τηλέφωνο ο Ντόλαλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ;
17:18 Κωνσταντινούπολη: Απαγορεύτηκε η σίτιση αδέσποτων σκύλων με απόφαση της νομαρχίας
17:17 Ταξί Πάτρας 18300: Ψηφιακό άλμα για την εξυπηρέτηση πολιτών
17:10 Όρμπαν: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποθηκεύσουμε το μέλλον των εγγονιών μας για να χρηματοδοτήσουμε έναν πόλεμο που η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει»
17:10 Λεπτομέρειες για τον γάμο του Ρονάλντο, πότε θα γίνει
17:00 Β΄  Εθνική: Ακάθεκτες Παναχαϊκή και Ερυθρός Αστέρας, πρώτη νίκη για ΕΑΠ
16:48 Λίμνη Δόξα: Ειδυλλιακό τοπίο, ιδανικά για όσους αγαπούν τα ορεινά
16:36 Πάτρα: Ο Δήμος πήρε μέτρα για τους πεζόδρομους
16:28 Φον Ντε Λάιεν: «Η ΕΕ είναι ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας»
16:20 Τι αποκάλυψε η Κλέλια Ανδριολάτου
16:12 Καλλιάνος: «Δεν χρειάζεται πανικός για τον καιρό, απλά εγρήγορση»
16:03 Οι Παγκόσμιοι Παιδικοί Αγώνες στη Δ. Ελλάδα- Θα γίνουν το 2027 σε Αμαλιάδα-Αρχ. Ολυμπία
15:53 H απάντηση Καμμένου σε Τσίπρα: «Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ζέρβας»
15:49 Οι Ουκρανοί επιστρέφουν στο Κίεβο, τι σημαίνει αυτό
15:45 Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Ερντογάν για το Ουκρανικό
15:37 Πύργος: Ατύχημα με οδηγό φορτηγού να καταπλακώνεται από σίδερα
15:30 ΝΟΠ: Η Κατερίνα Ζαφειράκη ξεκίνησε προπονήσεις
15:24 Η HELLENiQ ENERGY εγκαινιάζει τη HELLENiQ Petroleum Trading στη Γενεύη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ