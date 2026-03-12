Σφοδρή χαλαζόπτωση στο διεθνές αεροδρόμιο της Ρώμης – Μπήκαν νερά στον 1ο όροφο

12 Μαρ. 2026 19:53
Pelop News

Δύσκολες στιγμές έζησαν χιλιάδες επιβάτες στο αεροδρόμιο της Ρώμης, στο διεθνές αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο, λόγω της έντονης χαλαζόπτωσης που έπληξε την ιταλική πρωτεύουσα νωρίτερα.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται σε πλάνο από πλατφόρμα επιβίβασης ο διάδρομος απογείωσης να είναι κυριολεκτικά πλημμυρισμένος από νερό, μέσα σε λίγα λεπτά, θυμίζοντας… θάλασσα, που μετακινείται αργά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η ορατότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, ενώ αποσκευές και εμπορεύματα είναι αφημένα δίπλα στα αεροπλάνα, μιας κι οι εργαζόμενοι στον συγκεκριμένο τομέα έχουν σπεύσει να προφυλαχτούν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η μεγάλη και έντονη πτώση του χαλαζιού κάλυψε την πίστα του αεροδρομίου σαν μια χοντρή κουβέρτα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές καθυστερήσεις, αλλά και ματαιώσεις σε πτήσεις.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα όπου το νερό μπαίνει με ορμή από την οροφή και μάλιστα πέφτει πάνω σε έναν τεράστιο πίνακα ανακοινώσεων, θέτοντας σε κίνδυνο επιβάτες και προσωπικό, καθώς απειλείται η σωματική τους ακεραιότητα.

Όμως η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη στο εσωτερικό του αερροδρομίου, καθώς σε άλλο βίντεο που έχουν τραβηχτεί από επιβάτες φαίνεται η βροχή να μπαίνει μέσα στις εγκαταστάσεις από την στέγη, η οποία σε πολλά σημεία έχει κενά και μπάζει, με το νερό να πεφτει με δύναμη σε χώρους του αεροδρομίου, αλλά και σε καταστήματα που στεγάζονται στο διεθνές αεροδρόμιο της Ρώμης, που σημειωτέον τον περασμένο Φεβρουάριο ψηφίστηκε ως το καλύτερο της Ευρώπης για το 2025.

Εντυπωσιακή και συνάμα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα ρούχων από ανοιχτό κατάστημα να είναι εκτεθειμένα σε μεγάλο όγκο νερού, χωρίς να μπορεί κανείς να κάνει κάτι για να τα προστατεύσει.

Σύμφωνα με το lamilano.it, σφοδρή καταιγίδα έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Ρώμης, με ξαφνική καταρρακτώδη βροχή μα πλήττει αρκετές γειτονιές της πρωτεύουσας, προκαλώντας πλημμύρες και σοβαρές διαταραχές στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι μετεωρολογικές αρχές είχαν προβλέψει την κακοκαιρία και είχαν εκδώσει κίτρινο συναγερμο.

