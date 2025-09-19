Σφοδρή επίθεση Φλωρίδη κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή – «Εκμεταλλεύτηκε πολιτικά τα Τέμπη»

Οξύτατη επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών. Ο υπουργός κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι επί δυόμιση χρόνια «επιχείρησε να κερδοσκοπήσει πολιτικά πάνω σε μια εθνική τραγωδία, εκμεταλλευόμενη τον πόνο των συγγενών των θυμάτων και της κοινωνίας».

Στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου «μπήκε στην υπόθεση όταν είδε πως είχε ψητό», κάνοντας λόγο για θεωρίες περί «ξυλολίου, χαμένων επιβατών, εξαϋλωμένων βαγονιών» που, κατά τον ίδιο, στόχο είχαν να κρατούν τη δικογραφία ανοιχτή με «ατέλειωτα τερτίπια». «Η αλήθεια αποκαλύφθηκε, η σκευωρία κατέρρευσε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, με εμφανή ειρωνεία, μίλησε για «νέο μυθιστόρημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου», το οποίο, όπως είπε, παρουσιάζει τη δικογραφία να κλείνει «άρον άρον». «Χθες μίλησα για Νεφελίμ, έκανα λάθος. Μετά την τοποθέτησή της πιστεύω ότι το έκαναν οι Ελοχίμ», είπε σκωπτικά, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο κ. Φλωρίδης κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης να «κάνει μήνυση στον εαυτό της και να ζητήσει αποζημίωση από τον εαυτό της, ώστε τα χρήματα να διατεθούν στα θύματα βιαστών που υποστήριξε».

Η σκληρή αυτή τοποθέτηση ανέβασε κατακόρυφα το θερμόμετρο στη Βουλή, με την κ. Κωνσταντοπούλου να αντιδρά έντονα και να κατηγορεί την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις και απόπειρα συγκάλυψης.

