Σφοδρή επίθεση Μαρινάκη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο – Επίθεση στην ελευθερία του Τύπου»

Η αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τη ζωντανή εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και πολιτική αντιπαράθεση.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε αυστηρή δήλωσή του έκανε λόγο για «βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο» και «ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου», αφήνοντας αιχμές και για τα κόμματα που, κατά καιρούς, έχουν στηρίξει την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής της: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφυγε στον αέρα της Φαίης Μαυραγάνη BINTEO

«Η σημερινή αποχώρηση της κας Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη συνιστά βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου», αναφέρει η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Και συνεχίζει: «Στην πραγματικότητα, κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Είναι γνωστό ότι όσοι κραυγάζουν για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη τα υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά».

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου πως «επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει» και πως «όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη».

«Όσοι συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;», καταλήγει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

