Σιδηρόδρομος: «Μπλακ άουτ» στον άξονα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι, τι συνέβη

Ανακοίνωση της Hellenic Train

24 Μαρ. 2026 8:14
Pelop News

Καθσυστερήσεις και προβλήματα καταγράφονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με την κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι να έχει διακοπεί πλήρως. Η διακοπή τέθηκε σε ισχύ στις 06:10 το πρωί της Τρίτης, κατόπιν σχετικής εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ).

Αιτία της αναστάτωσης είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο πλησίον των σιδηροδρομικών γραμμών, στο ύψος της οδού Λιοσίων. Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης, κρίθηκε απαραίτητη η παύση των διελεύσεων των συρμών.

Επιπτώσεις στα δρομολόγια

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Hellenic Train, η διακοπή επηρεάζει άμεσα:

  • Προαστιακός Σιδηρόδρομος: Σημαντικές καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια που εξυπηρετούν την πρωτεύουσα.

  • Intercity 50 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη): Η αμαξοστοιχία, που ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 06:58, παραμένει ακινητοποιημένη στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και την ώρα αποκατάστασης της κυκλοφορίας μέσω των επίσημων καναλιών της εταιρείας.

