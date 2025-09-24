Σίφνος – Σαφάρι όπλων: Συνελήφθη 48χρονος με Kalashnikov, σιγαστήρες, ξιφολόγχες και 252.480€ BINTEO

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου και του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου προχώρησαν χθες το πρωί σε έρευνες στην οικία, στην επιχείρηση και σε βοηθητικούς-αποθηκευτικούς χώρους ενός 48χρονου. Οι έρευνες έγιναν παρουσία δικαστικού λειτουργού και οδήγησαν στη σύλληψή του και στη σύσταση κακουργηματικής δικογραφίας.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος όπλων, πυρομαχικών και συναφούς υλικού, μεταξύ των οποίων:

Πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov με δύο γεμιστήρες, κρυμμένο σε ειδική «καβάτζα»

Περίστροφο και πιστόλι τύπου «στυλό»

4 κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες)

3 αεροβόλα (πιστόλι, περίστροφο, τυφέκιο)

494 φυσίγγια στρατιωτικού τύπου

446 φυσίγγια πυροβόλου όπλου

20 κυνηγετικά φυσίγγια

9 μαχαίρια (λάμες από 15 έως 58 εκ.)

2 ξιφολόγχες

2 σιγαστήρες

Παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβές, κοντάκια, φακός, λέιζερ κ.α.)

Γκλοπ

Το χρηματικό ποσό των 252.480 ευρώ

Όλα τα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων των όπλων, των πυρομαχικών και των χρημάτων, κατασχέθηκαν. Τα πυροβόλα όπλα θα σταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευσή τους και τυχόν εγκληματικές χρήσεις.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας για τυχόν περαιτέρω εμπλοκές ή συνεργούς συνεχίζονται.

