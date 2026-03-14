Σήμα κινδύνου για το ArtWalk στην Πάτρα: Ο Κλεομένης Κωστόπουλος μιλά για οικονομικό αδιέξοδο και θεσμική εγκατάλειψη

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη δημόσια παρέμβαση, ο Κλεομένης Κωστόπουλος περιγράφει το κρίσιμο σημείο στο οποίο έχει φτάσει το ArtWalk, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να μη πραγματοποιηθεί φέτος η διοργάνωση που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί όσο λίγες με τη σύγχρονη εικαστική ταυτότητα της Πάτρας.

Όπως επισημαίνει, το ArtWalk δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη πολιτιστικό γεγονός, αλλά μια παρέμβαση μεγάλης κλίμακας που, μέσα από 78 τοιχογραφίες, έχει αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της πόλης, έχει φιλοξενήσει διεθνείς καλλιτέχνες, έχει δώσει νέα πνοή σε γειτονιές και έχει αναδείξει τις δυνατότητες που μπορεί να έχει η κοινωνία των πολιτών όταν λειτουργεί με επιμονή, συνέπεια και όραμα.

Ακριβώς γι’ αυτό, τονίζει, η φετινή αβεβαιότητα δεν αφορά μόνο το μέλλον ενός φεστιβάλ, αλλά αγγίζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο η πόλη και οι θεσμοί της αντιμετωπίζουν πρωτοβουλίες με πραγματικό πολιτιστικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν το ArtWalk δεν καταφέρει να συνεχίσει, αυτό δεν θα συνιστά αποτυχία του ίδιου του θεσμού, αλλά ακόμη μία ένδειξη ότι οι τοπικοί και εθνικοί φορείς δεν μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Ο Κλεομένης Κωστόπουλος υπογραμμίζει ότι το ArtWalk δεν χτίστηκε μέσα από μηχανισμούς εξουσίας ή από μια οργανωμένη θεσμική αγκαλιά. Αντίθετα, όπως αναφέρει, οικοδομήθηκε με σκληρή δουλειά, προσωπικό κόστος, επιμονή και συλλογική προσπάθεια. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, προσθέτει, έφτασε να γίνει η μεγαλύτερη εικαστική παρέμβαση που έχει γνωρίσει η Πάτρα και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολιτιστικά της αποτυπώματα.

Στη δήλωσή του στρέφεται ευθέως κατά της χρόνιας στάσης των θεσμών, σημειώνοντας ότι μια ολόκληρη δεκαετία προσεγγίσεων προς το Πανεπιστήμιο, τον Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα επιμελητήρια και το Υπουργείο Πολιτισμού δεν οδήγησε ποτέ σε μια ουσιαστική και σταθερή στρατηγική συνεργασία. Κατά την εκτίμησή του, αυτό αποκαλύπτει τη βαθύτερη αδυναμία του συστήματος να στηρίξει στην πράξη πρωτοβουλίες που δεν είναι εύκολα ελέγξιμες ή πολιτικά αξιοποιήσιμες.

Η κριτική του γίνεται ακόμη πιο αιχμηρή όταν αναφέρεται συνολικά στην ελληνική πραγματικότητα, λέγοντας ότι οι θεσμοί, ανεξαρτήτως πολιτικής απόχρωσης, συχνά αποτυγχάνουν είτε να κατανοήσουν είτε να υπηρετήσουν πραγματικές πολιτικές πολιτισμού. Όπως υποστηρίζει, η ποιότητα, η συνέπεια, η αξιοκρατία και το ουσιαστικό αποτέλεσμα μένουν συνήθως πίσω απέναντι σε πελατειακές λογικές, μικρότητες και έλλειψη οράματος.

Μέσα από αυτή τη δημόσια τοποθέτηση, επιχειρεί να συνδέσει και την περίπτωση του ArtWalk με μια ευρύτερη κοινωνική δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς. Κατά τον ίδιο, όταν έργα με αποδεδειγμένη επίδραση δεν βρίσκουν την απαραίτητη στήριξη, ενισχύεται το αίσθημα ότι οι θεσμοί δεν ανταποκρίνονται σε όσα πραγματικά αξίζουν να διασωθούν, να εξελιχθούν και να ενισχυθούν.

Στο πιο προσωπικό κομμάτι της δήλωσής του, ο Κλεομένης Κωστόπουλος αφήνει να φανεί και η δική του κόπωση έπειτα από πολλά χρόνια προσφοράς. Όπως σημειώνει, βρίσκεται πλέον σε μια φάση της ζωής του όπου ο χρόνος και η ενέργειά του πρέπει να επενδύονται μόνο σε ανθρώπους, έργα και τόπους που αγαπά αληθινά. Υπενθυμίζει δε ότι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει προσφέρει πολλά στον εθελοντισμό, στο συλλογικό καλό και στην ίδια την Πάτρα, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί πως δεν είναι πλέον δεδομένο ότι θα συνεχίσει να διαθέτει αδιάκοπα χρόνο, ψυχή και δυνάμεις σε μια πόλη και μια κοινωνία που θεωρούν αυτονόητη αυτή την προσφορά.

Η παρέμβασή του λειτουργεί έτσι ταυτόχρονα ως προειδοποίηση, καταγγελία αλλά και προσωπικός απολογισμός. Και πάνω απ’ όλα, ανοίγει ξανά μια μεγάλη συζήτηση για το αν η Πάτρα μπορεί πράγματι να στηρίξει, να διατηρήσει και να εξελίξει πολιτιστικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αποδείξει στην πράξη την αξία τους.

