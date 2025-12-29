Σημαντική αλλαγή από την Google: Όσοι θέλουν θα μπορούν να αλλάξουν διεύθυνση Gmail

Το σχέδιο είναι η Google να δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους λογαριασμών με κατάληξη @gmail.com να αποκτήσουν μια νέα, διατηρώντας όλα τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που ήδη έχουν.

Σημαντική αλλαγή από την Google: Όσοι θέλουν θα μπορούν να αλλάξουν διεύθυνση Gmail
29 Δεκ. 2025 23:54
Pelop News

Τη δυνατότητα οι χρήστες του Gmail να μπορούν να αλλάξουν τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών τους ταχυδρομείων ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η Google ικανοποιώντας ένα μακροχρόνιο αίτημα των χρηστών της.

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, το σχέδιο είναι η Google να δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους λογαριασμών με κατάληξη @gmail.com να αποκτήσουν μια νέα, διατηρώντας όλα τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που ήδη έχουν.

Για την ώρα, πάντως, η νέα ντιρεκτίβα για τις αλλαγές στη διεύθυνση email εμφανίζονται μόνο στην έκδοση Χίντι της σελίδας υποστήριξης της Google, γεγονός που – κατά το CNBC – υποδηλώνει ότι η αλλαγή ενδέχεται να ξεκινήσει από την Ινδία.

Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, η λειτουργία αλλαγής θα διατεθεί σταδιακά σε όλους τους χρήστες.

Βάσει των πληροφοριών που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, οι χρήστες που αλλάζουν τη διεύθυνσή τους θα διατηρήσουν αυτόματα την αρχική τους διεύθυνση ως ψευδώνυμο. Τα email που αποστέλλονται στην παλιά διεύθυνση θα συνεχίσουν να φτάνουν στο inbox, και η αρχική διεύθυνση θα εξακολουθεί να λειτουργεί για τη σύνδεση σε υπηρεσίες της Google όπως το Drive, το Maps και το YouTube.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να επαναχρησιμοποιήσουν την παλιά διεύθυνση email του λογαριασμού Google ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οι λογαριασμοί που αλλάζουν τη διεύθυνση Gmail τους δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν άλλη νέα διεύθυνση για τους επόμενους 12 μήνες και δεν μπορούν να διαγράψουν τη νέα επιλεγμένη διεύθυνση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:54 Σημαντική αλλαγή από την Google: Όσοι θέλουν θα μπορούν να αλλάξουν διεύθυνση Gmail
23:36 Η Βουλγαρία ετοιμάζεται να μπει στην ευρωζώνη: Διχασμένοι οι πολίτες, καχυποψία για τις τιμές
23:21 Ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη: Βρέθηκαν δίπλα στη λάβα και πόζαραν σε κάμερα ΒΙΝΤΕΟ
23:04 Πώς η διατροφή μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό «αντίδοτο» στο στρες
22:51 ΔΥΠΑ: 165.000 πολίτες ωφελήθηκαν από τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης το 2025
22:40 Γιορτές και καρδιά: Γιατί αυξάνονται τα καρδιακά περιστατικά
22:27 ΗΠΑ – Τενεσί: Αστυνομικός έσωσε γυναίκα πριν πηδήξει από γέφυρα και αυτοκτονήσει
22:16 Αλέξανδρος Τσουβέλας για την ανάρτηση με Χριστό – influencer: «Πολλοί μπέρδεψαν τη λέξη»
22:05 Κολοσσός Ρόδου: Συνελήφθη ο Γκάουντλοκ με ναρκωτικά
21:52 Δανία: Τέλος οι παραδόσεις επιστολών στα σπίτια μετά από 401 χρόνια
21:44 Σμαραγδής για τις κακές κριτικές στον «Καποδίστρια»: Αυτοί χάνουν
21:36 Η Κλέλια Ανδριολάτου στα Καλάβρυτα για τις γιορτές ΦΩΤΟ
21:28 Γιορτές υπό στενό φορολογικό έλεγχο – Η ΑΑΔΕ χαρτογραφεί τη διασκέδαση και στην Πάτρα
21:20 Στις 12 Ιανουαρίου η δίκη του Πατρινού τράπερ Ivan Greko
21:12 Η ΑΕΚ απέκτησε τον Βούλγαρο αμυντικό Γκεοργκίεφ – Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Σλάβια Σόφιας
21:04 Ο Αρκτούρος απέκτησε το πρώτο ασθενοφόρο για άγρια θηλαστικά
21:01 Αχαΐα: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον Αλέξανδρο Παπαζαφείρη
20:57 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ανοίγει η Περιμετρική της Πάτρας αλλά για λίγο – Τι στάση κρατούν οι αγρότες
20:56 Αιγιάλεια – Αποχέτευση: Λειτουργικό έως τον Φεβρουάριο το μισό έργο
20:48 Έπιασαν 39χρονο που είχε ανοίξει με συνεργό του 16 σπίτια στην Αττική – 1 εκατ. ευρώ η λεία τους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ