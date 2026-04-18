Σήμερα οι κρίσιμες μάχες για άνδρες και γυναίκες του ΝΟΠ

Διπλή κρίσιμη μάχη θα δώσουν σήμερα οι ομάδες πόλο του ΝΟΠ οι οποίοι θέλουν πάση θυσία νίκη για βαθμολογικούς λόγους.

Η αρχή γίνεται με τους άνδρες οι οποίοι το μεσημέρι (15.00) υποδείχνονται τον ΟΦΘ για την τελευταία αγωνιστική της Β΄ φάσης και θέλουν νίκη με τρία γκολ για να ξεπεράσουν τα Χανιά στη βαθμολογία.

Ο ΝΟΠ μένει στο «κόλπο» γιατί τα Χανιά ηττήθηκαν χθες από τη Γλυφάδα, η διαφορά είναι στο -3 και με νίκη ισοβαθμεί με Χανιά και αποκτά πλεονέκτημα έδρας στα play-out αφού υπερτερεί με τους Κρητικούς.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες με τον Μπιοκάνιν να είναι αμφίβολος, καθώς μπορεί να έχει επίστρεψε στις προπονήσεις όμως έχει χάσει έδαφος λόγω μια ίωσης που τον ταλαιπώρησε.

Δυο ώρες αργότερα, οι γυναίκες του ΝΟΠ υποδέχεται την Ηλιούπολη για την προτελευταία αγωνιστική της water polo league και θέλει νίκη με τέσσερα γκολ για να την ξεπεράσει στη βαθμολογία και να πάρει το πλεονέκτημα έδρας.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες με τον Βασίλη Κανελλόπουλο να υπολογίζει όλες τις αθλήτριες του εκτός από την Ολγα Μοίραλη που είναι τραυματίας και είναι εκτός μάχης.

