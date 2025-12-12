Σήμερα το «αντίο» στον Πατρινό Κωνσταντίνο Νάκο, πατέρας τριών παιδιών

Συγγενείς, φίλοι και συναδέλφοι θα αποχαιρετήσουν σήμερα στην Πάτρα, Παρασκευή 12/12/2025, τον 52χρονο Κωνσταντίνο Νάκο, οδηγό νταλίκας που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Τρίτης, σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Πατέρας τριών παιδιών ο Πατρινός οδηγός νταλίκας που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Η κηδεία του θα τελεστεί 11:30 το πρωι, από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, και η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας.

Ο Κωνσταντίνος Νάκος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Χριστίνα και τα τρία τους παιδιά, Ανδριάνα, Ιωάννα και Ανδρέα.

Το φορτηγό που οδηγούσε, φορτωμένο με λάδια, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο άτυχος οδηγός να εγκλωβιστεί στην καμπίνα και να χάσει τη ζωή του.

