Σιμόπουλος για «εκβιασμό από τα αγροτικά μπλόκα» – Σφοδρές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Φωτιά άναψαν στη Βουλή οι δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Στρατού Σιμόπουλου περί «εκβιασμού της κυβέρνησης από τα αγροτικά μπλόκα», προκαλώντας έντονη αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

09 Δεκ. 2025 11:25
Pelop News

Στο ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών παρενέβη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στρατός Σιμόπουλος, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στη Βουλή με αναφορά του σε «κυβέρνηση που εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα».

Κατά την τοποθέτησή του στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τις κοινωφελείς περιουσίες, τις σχολάζουσες κληρονομιές και τις δωρεές, ο κ. Σιμόπουλος άσκησε σφοδρή κριτική στους αγρότες, κάνοντας λόγο για εκβιαστικές πρακτικές.

«Την ώρα που η κυβέρνηση εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα και η κοινωνία υφίσταται τις επιπτώσεις αυτού του εκβιασμού, η κυβέρνηση συνεχίζει να νομοθετεί με τον μεταρρυθμιστικό οίστρο που χρειάζεται η χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως έχει έρθει η ώρα για βαθιά αναδιάρθρωση στον αγροτικό τομέα. «Αλλιώς θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές», πρόσθεσε.

«Πυρά» από την αντιπολίτευση

Άμεση ήταν η αντίδραση από τα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος αμφισβήτησε ευθέως τα λεγόμενα του βουλευτή της ΝΔ, διερωτώμενος «από ποιον εκβιάζεται η κυβέρνηση», καλώντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει αν υιοθετεί αυτή τη θέση.

«Μήπως εκβιάζονται οι αγρότες; Μήπως εσείς δημιουργήσατε ένα τεράστιο νέφος δυσπιστίας; Άλλος είναι ο εκβιαζόμενος και όχι η κυβέρνηση», σημείωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για απουσία ουσιαστικής αγροτικής πολιτικής και προειδοποιώντας ότι οι αγρότες βρίσκονται «ένα βήμα πριν την απελπισία που οδηγεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος κάλεσε την πλειοψηφία «να μην δυναμιτίζει το κλίμα», ζητώντας από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει πολιτικά το ζήτημα και να μην μετακυλίει τη διαχείρισή του στην αστυνομία. Όπως είπε, «τα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα δεν λύνονται με κατασταλτικά μέσα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, η οποία χαρακτήρισε «δίκαιο» τον αγώνα των αγροτών, τονίζοντας ότι «η κυβερνητική αδιαλλαξία είναι εκείνη που οδηγεί στο κλείσιμο αεροδρομίων, τελωνείων και λιμανιών».

Αναφερόμενη μάλιστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απευθυνόμενη προς τη ΝΔ, είπε: «Πληρώστε τα χρωστούμενα και αφήστε τα “σάπια” που πάτε να τους φορτώσετε τη ρετσινιά του δικού σας σκανδάλου».

