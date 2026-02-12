Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό από τον πρώτο ημιτελικό

Ο πρώτος ημιτελικός του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αναδεικνύοντας επτά καλλιτέχνες που προκρίνονται στον μεγάλο τελικό για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό από τον πρώτο ημιτελικό
12 Φεβ. 2026 8:12
Pelop News

Ο πρώτος ημιτελικός του εθνικού τελικού «Sing for Greece 2026» της ΕΡΤ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, με 14 υποψήφιους να διεκδικούν θέση στον μεγάλο τελικό. Η πρόκριση κρίθηκε αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, ενώ οι παρουσιαστές Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά ξενάγησαν το κοινό στη βραδιά.

Οι 14 συμμετέχοντες ερμήνευσαν γνωστές ελληνικές συμμετοχές από προηγούμενες χρονιές της Eurovision, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η εμφάνιση της Klavdia, εκπροσώπου της Ελλάδας το 2025, η οποία παρουσίασε medley με επιλεγμένες επιτυχίες.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ανακοινώθηκαν οι επτά καλλιτέχνες που προκρίνονται: Rosanna Mailan, Stefi, Evangelia, Marseaux, Akylas, Alexandra Sieti και Stylianos. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τη χαρά τους σε σύντομες δηλώσεις στον Γιώργο Καπουτζίδη, ενώ ακολούθησε κλήρωση για τη σειρά εμφάνισής τους στον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026.

Η σειρά εμφάνισης των επτά προκριθέντων στον τελικό είναι η εξής:

  1. Stylianos – «YOU & I»
  2. Marseaux – «Χάνομαι»
  3. Stefi – «Europa»
  4. Rosanna Mailan – «Άλμα»
  5. Evangelia – «Paréa»
  6. Akylas – «Ferto»
  7. Alexandra Sieti – «The Other Side»

Ο διαγωνισμός συνεχίζεται με τον δεύτερο ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, από τον οποίο θα προκύψουν άλλοι επτά φιναλίστ. Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, η επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 (στη Βιέννη) θα γίνει με συνδυασμό ψήφου κοινού (50%) και κριτικής επιτροπής (50%).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:05 ΖΩΝΤΑΝΑ Μετροπόντικας «Αθηνά»: Έφτασε στον Ευαγγελισμό ανοίγοντας τον δρόμο για τη Γραμμή 4 του Μετρό
11:04 Περίεργη υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πάτρας: Ένοπλη απειλή για μια… κατάθεση
11:02 Νίκος Δένδιας για Αναστάση Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε με ήθος τον δημόσιο βίο»
10:59 Γερμανία: Σενάρια ενεργοποίησης της Μερκελ, ποιοι αντιδρούν
10:52 Κωνσταντοπούλου: «Ντροπή και αγανάκτηση» για την παρουσία Μητσοτάκη στην Τουρκία
10:52 Έσκασε η «βόμβα» και ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Χέις Ντέιβις
10:43 Μαζωνάκης: Η κατάσταση της υγείας του -Δεν θα λειτουργήσει απόψε το νυχτερινό κέντρο
10:37 Ερωτήματα Δ. Κανελλόπουλου για τον δρόμο
10:36 ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τις πληρωμές κτηνοτρόφων και την κατανομή βοσκοτόπων το 2025
10:30 Το μήνυμα Φαρμάκη: «Το νέο πρόσωπο της Δυτικής Ελλάδας»
10:23 Ιράν: Ο Τραμπ καθησυχάζει, αλλά στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο
10:16 Που θα δείτε την κλήρωση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για το Nations League
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:07 Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Ηλεία: Κατολισθήσεις, κομμένοι δρόμοι, χωριά απομονωμένα
9:59 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η ώρα των Μικρών, 20.000 μικροί καρναβαλιστές τους δρόμους την Κυριακή
9:52 Συνάντηση Αλεξόπουλου – Παπανικόλα για την Πατρών-Πύργου: Επί τάπητος οι υψηλές χρεώσεις των διοδίων
9:45 Δράση ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό παραγωγής: Έως 200.000 ευρώ επιδότηση για ΜμΕ μεταποίησης
9:38 Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό Συντάγματος
9:30 Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με σταθερές τιμές, τι λένε οι κρεοπώλες στην «Π»
9:22 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Στην τελική ευθεία το 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ