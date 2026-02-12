Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό από τον πρώτο ημιτελικό

Ο πρώτος ημιτελικός του εθνικού τελικού «Sing for Greece 2026» της ΕΡΤ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, με 14 υποψήφιους να διεκδικούν θέση στον μεγάλο τελικό. Η πρόκριση κρίθηκε αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, ενώ οι παρουσιαστές Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά ξενάγησαν το κοινό στη βραδιά.

Οι 14 συμμετέχοντες ερμήνευσαν γνωστές ελληνικές συμμετοχές από προηγούμενες χρονιές της Eurovision, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η εμφάνιση της Klavdia, εκπροσώπου της Ελλάδας το 2025, η οποία παρουσίασε medley με επιλεγμένες επιτυχίες.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ανακοινώθηκαν οι επτά καλλιτέχνες που προκρίνονται: Rosanna Mailan, Stefi, Evangelia, Marseaux, Akylas, Alexandra Sieti και Stylianos. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τη χαρά τους σε σύντομες δηλώσεις στον Γιώργο Καπουτζίδη, ενώ ακολούθησε κλήρωση για τη σειρά εμφάνισής τους στον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026.

Η σειρά εμφάνισης των επτά προκριθέντων στον τελικό είναι η εξής:

Stylianos – «YOU & I» Marseaux – «Χάνομαι» Stefi – «Europa» Rosanna Mailan – «Άλμα» Evangelia – «Paréa» Akylas – «Ferto» Alexandra Sieti – «The Other Side»

Ο διαγωνισμός συνεχίζεται με τον δεύτερο ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, από τον οποίο θα προκύψουν άλλοι επτά φιναλίστ. Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, η επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 (στη Βιέννη) θα γίνει με συνδυασμό ψήφου κοινού (50%) και κριτικής επιτροπής (50%).

