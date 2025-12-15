Σιβηρία: Στους -45 βαθμούς Κελσίου, η πιο κρύα πόλη του κόσμου λειτουργεί κανονικά! ΒΙΝΤΕΟ

Αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους και ο κόσμος βγαίνει για ψώνια

15 Δεκ. 2025 23:56
Pelop News

Είναι σίγουρα η πιο κρύα μεγάλη πόλη του κόσμου! Μιλάμε για το Γιακούτσκ στα βάθη της Σιβηρίας, αλλά και εκεί η ζωή συνεχίζεται ακόμη και αν το θερμόμετρο βυθιστεί κάτω από τους -40 βαθμούς Κελσίου.

Τραμπ: Πιο κοντά σε λύση για την Ουκρανία από ποτέ

Ακόμη και στους -45 βαθμούς και σε συνθήκες που είναι απαγορευτικές για κάθε ζωντανή ύπαρξη, η πόλη των 300.000 ανθρώπων συνεχίζει να ζει κανονικά.

Αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους και ο κόσμος βγαίνει για ψώνια.

Η παροιμία λέει «δεν υπάρχει κακός καιρός, αλλά λάθος ρούχα», λέει στο φακό του Reuters μια κάτοικος της πόλης.

Εμφανίζεται μάλιστα αρκετά… αισιόδοξη για το καιρό. Όπως, λέει, όλα θα πάνε καλά γιατί δεν φυσά.

