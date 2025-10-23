Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κομβόι 24 οχημάτων στη ΓΑΔΑ για τους συλληφθέντες, οδηγούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγελία ΦΩΤΟ

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οι 34 από τους 37 συλληφθέντες για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί (23/10) από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης στην Αθήνα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 34 συλληφθέντες για το κύκλωμα επιδοτήσεων, ζημιά άνω των 19 εκ. ευρώ στην ΕΕ

Η μεταγωγή ξεκίνησε λίγο πριν τις 04:00, μετά τη μαραθώνια κατάθεση των κατηγορουμένων σε στελέχη του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας. Η συνοδεία περιλάμβανε 24 οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., εκ των οποίων 23 ήταν συμβατικά περιπολικά και ένα όχημα συνοδείας.

Κατά την άφιξή τους, οι συλληφθέντες κατευθύνθηκαν αρχικά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), ενώ αναμένεται η μεταγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επί της οδού Λουκάρεως.

Σημειώνεται ότι η δικογραφία για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει 120 άτομα και αφορά παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις την περίοδο 2018-2022. Οι συλλήψεις (37 στον αριθμό) πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι λάμβαναν παράνομες οικονομικές ενισχύσεις μέσω ψευδών βεβαιώσεων και δηλώσεων, προκαλώντας σοβαρή ζημία στα οικονομικά της ΕΕ και της χώρας.

