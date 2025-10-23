Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κομβόι 24 οχημάτων στη ΓΑΔΑ για τους συλληφθέντες, οδηγούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγελία ΦΩΤΟ

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν οι 34 από τους 37 συλληφθέντες για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, με στόχο τη δίκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κομβόι 24 οχημάτων στη ΓΑΔΑ για τους συλληφθέντες, οδηγούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγελία ΦΩΤΟ
23 Οκτ. 2025 10:46
Pelop News

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οι 34 από τους 37 συλληφθέντες για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί (23/10) από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης στην Αθήνα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 34 συλληφθέντες για το κύκλωμα επιδοτήσεων, ζημιά άνω των 19 εκ. ευρώ στην ΕΕ

Η μεταγωγή ξεκίνησε λίγο πριν τις 04:00, μετά τη μαραθώνια κατάθεση των κατηγορουμένων σε στελέχη του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας. Η συνοδεία περιλάμβανε 24 οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., εκ των οποίων 23 ήταν συμβατικά περιπολικά και ένα όχημα συνοδείας.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κομβόι 24 οχημάτων στη ΓΑΔΑ για τους συλληφθέντες, οδηγούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγελία ΦΩΤΟ Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κομβόι 24 οχημάτων στη ΓΑΔΑ για τους συλληφθέντες, οδηγούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγελία ΦΩΤΟ Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κομβόι 24 οχημάτων στη ΓΑΔΑ για τους συλληφθέντες, οδηγούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγελία ΦΩΤΟ

Κατά την άφιξή τους, οι συλληφθέντες κατευθύνθηκαν αρχικά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), ενώ αναμένεται η μεταγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επί της οδού Λουκάρεως.

Σημειώνεται ότι η δικογραφία για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει 120 άτομα και αφορά παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις την περίοδο 2018-2022. Οι συλλήψεις (37 στον αριθμό) πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι λάμβαναν παράνομες οικονομικές ενισχύσεις μέσω ψευδών βεβαιώσεων και δηλώσεων, προκαλώντας σοβαρή ζημία στα οικονομικά της ΕΕ και της χώρας.

Πηγή: newsbeast.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:28 Το 5ο Koumaria Trail Series έρχεται 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου του 2026!
14:27 Απάτη… στον λάθος άνθρωπο: Επιτήδειοι προσπάθησαν να «ξεγελάσουν» αστυνομικό στο Καρπενήσι και συνελήφθησαν
14:20 Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η κοινωνική κατοικία είναι προτεραιότητα» – Συνάντηση με 16 γυναίκες πρέσβεις στην Αθήνα
14:13 Η Lidl επεκτείνει τη δέσμευσή της στο γυναικείο ποδόσφαιρο με την συνεργασία της με την UEFA έως το 2030
14:07 Πάτρα: Ματαιώνονται οι πρωινές  εκπαιδευτικές δράσεις του 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας λόγω των καιρικών συνθηκών
14:06 «Ήθελε μόνο να βοηθήσει το παιδί της»: Οι καταθέσεις που αποκαλύπτουν την τραγωδία πίσω από τη μητροκτονία στα Τρίκαλα
14:00 Μπακογιάννη και Βενιζέλος μίλησαν στο Πανεπιστήμιο για την εξωτερική πολιτική: Κοινή αγωνία για εθνική συνεννόηση
13:56 Καταδίωξη στο Κορωπί: Ο 22χρονος χωρίς πινακίδες, το αλκοόλ και η τρελή πορεία μέσα στα κόκκινα φανάρια
13:49 Μαρινάκης: «Τέλος στα σενάρια ανασχηματισμού» – «Το ΠΑΣΟΚ στη λάθος πλευρά της ιστορίας, ο Τσίπρας θυμήθηκε τα νιάτα του»
13:42 Επίσημη επίσκεψη του Διοικητή της 2475 Περιφέρειας στον Ροταριανό Όμιλο «Πάτρα – Κωστής Παλαμάς» ΦΩΤΟ
13:33 Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό – «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ
13:28 Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: «Πνευμονική εμβολή» δείχνουν οι ιατροδικαστές, καταθέσεις-φωτιά
13:25 Δύο συλλήψεις στην Ηλεία: Ένταλμα για απάτη στον Πύργο και οδηγός χωρίς πινακίδες στη Γαστούνη
13:21 Αγρίνιο: «Οικογενειακή» επιχείρηση κλοπής – Μητέρα και τέσσερα παιδιά έκλεψαν ρούχα από κατάστημα
13:19 Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο για κατοχή μαχαιριών: Ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός στα χέρια της Αστυνομίας
13:09 Πάτρα: Δύο πιτσιρικάδες 12 και 13 ετών έκλεψαν κινητό μέσα σε τρένο του ΟΣΕ – Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
13:07 Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια κλήθηκε για προετοιμασία στην Εθνική Γυναικών
13:02 Η κινηματογραφική σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς – Πώς έπεσε στα χέρια της σερβικής αστυνομίας και τα 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:00 «Συμβαίνουν ανήθικα πράγματα»: Ξέσπασμα Κουνάβη μπροστά στη Ντόρα Μπακογιάννη για τις εκλογές στην ΔΕΕΠ
12:55 Ολλανδία: Δείτε για ποιο λόγο κλείνει προσωρινά το αεροδρόμιο Σίπχολ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ