Σκιάθος: Φωτιά στην περιοχή του Πλατανιά

Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (19/4) στην Σκιάθο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει στην περιοχή του Πλατανιά και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 1 αεροσκάφος.

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



