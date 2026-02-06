Σκιές έντασης στο ΠΑΣΟΚ για τις συλλογικές συμβάσεις – Αντιδράσεις από κοινωνικούς φορείς και αιχμές για τη στάση του κόμματος

Τριγμούς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να προκαλεί η στάση του κόμματος απέναντι στους κοινωνικούς φορείς που συμμετείχαν στη συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γνωστή ως Εθνική Κοινωνική Συμφωνία.

Κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής την Πέμπτη (05.02.2026), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης εξέφρασε έντονη κριτική, υποστηρίζοντας ότι στη διαδικασία εμφανίζονται περιορισμένοι εκπρόσωποι εργαζομένων, ενώ κυριαρχούν –όπως είπε– εργοδοτικοί φορείς που, κατά την άποψή του, ευθυγραμμίζονται με τις κυβερνητικές θέσεις.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Γιώργο Καββαθά, ο οποίος είναι πολιτικά συνδεδεμένος με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος υπερασπίστηκε τη θεσμική εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι η Συνομοσπονδία εκπροσωπεί χιλιάδες επαγγελματίες σε όλη τη χώρα και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως φορέας που υπηρετεί κυβερνητικά συμφέροντα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως στις διαπραγματεύσεις για συλλογικές συμβάσεις προτάσσει τα συμφέροντα του κλάδου και της οικονομίας, ανεξάρτητα από κομματικές ταυτότητες, επισημαίνοντας ότι η πολύμηνη διαπραγμάτευση οδήγησε σε συμφωνία που, όπως υποστήριξε, βελτιώνει το πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη ρύθμιση της μετενέργειας, δηλαδή τη χρονική ισχύ των όρων μιας συλλογικής σύμβασης μετά τη λήξη της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα συμφωνία προβλέπει ουσιαστικά διαρκή ισχύ μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης, ενισχύοντας –όπως σημείωσε– την προστασία των εργαζομένων.

Η αντιπαράθεση αυτή αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που αναπτύσσονται τόσο εντός του κόμματος όσο και μεταξύ πολιτικών και κοινωνικών φορέων γύρω από το κρίσιμο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

