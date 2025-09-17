Σκοτεινή «αυτοψία» Tiktoker στην Κάτω Αχαΐα ΦΩΤΟ

Λόγο για οργανωμένη δυσφήμιση του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας (ΚΥΚΑ) κάνει το προσωπικό της υγειονομικής μονάδας. Οπως περιγράφει, η συγκεκριμένη δομή υγείας βρέθηκε στο στόχαστρο ιδιοκτήτη ιστοσελίδας (tiktoker), ο οποίος φέρεται να έστειλε το περασμένο Σάββατο δύο νεαρούς, οι οποίοι προφασιζόμενοι την εξέτασή τους από γιατρό παρέμειναν στο Κέντρο Υγείας και κατέγραψαν τα όσα επικρατούν στους χώρους τους.

Οντως την περίοδο αυτή η εικόνα που επικρατεί στην υγειονομική μονάδα είναι εικόνα εργοταξίου, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης. Πέραν του ότι αποκρύβεται, από τη συγκεκριμένη προβολή, η αιτία της κατάστασης του Κέντρου Υγείας, αποκρύβεται και το σωτήριο έργο που παράγει το προσωπικό της Μονάδας παρά τις συνθήκες αυτές. Κάτι που αποτυπώθηκε και στη δημόσια λογοδοσία που συνηθίζει να κάνει σε ετήσια βάση.

Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι του Κέντρου Υγείας εκφράζουν δημοσίως τη διαμαρτυρία τους.

Στη διαμαρτυρία που συνυπογράφουν οι: Τάσος Γιακουμής γενικός οικογενειακός ιατρός, διευθυντής ΕΣΥ, επιστημονικά υπεύθυνος του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, Ιωάννης Τζικάκης βιοπαθολόγος, διευθυντής ΕΣΥ – αναπληρωτής επιστημονικά υπεύθυνος ΚΥΚΑ, Θανάσης Σαμίκος υπεύθυνος Διοικητικού ΚΥΚΑ, Κωνσταντίνα Κουμανιώτη υπεύθυνη Νοσηλευτικής, σημειώνουν:

«Με αφορμή αποσπασματικές φωτογραφίες και πλάνα από τους χώρους κατασκευής του ΚΥΚΑ -εν μέσω εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης- δεχτήκαμε ειρωνικούς χαρακτηρισμούς όπως ”το εξαιρετικό Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας” και άλλα μειωτικά που δυσφημούν τον ρόλο και τη λειτουργία ενός Κέντρου Υγείας με τεράστιο έργο και προσφορά στην υγειονομική κάλυψη μιας πολύ απαιτητικής περιοχής. Και μόνο η Δημόσια Λογοδοσία που καταθέτει κάθε χρόνο το ΚΥΚΑ για τα επιτεύγματα, τα προβλήματα και τις ανάγκες της λειτουργίας του, είναι μάρτυρες της αξίας της ύπαρξής του, παρά τα προβλήματα υποστελέχωσης που έχουν κατατεθεί και αγωνιζόμαστε διαρκώς να τα αναστρέψουμε».

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπενθυμίζουν ότι «το 2024 εξυπηρετήσαμε (μαζί με τα περιφερικά ιατρεία) 47.839 τακτικά περιστατικά, 24.969 έκτακτα και επείγοντα, διενεργήσαμε 71.767 εργαστηριακές εξετάσεις, νοσηλεύσαμε στη βραχεία νοσηλεία 558 και διακομίσαμε με το ΕΚΑΒ 689 ασθενείς. Παρεμβαίνουμε στην εκπαίδευση των μαθητών της Δυτικής Αχαΐας και της Πάτρας για θέματα υγείας, εκπαιδεύσαμε πολίτες στις πρώτες βοήθειες, συμμετείχαμε και διακριθήκαμε σε επιστημονικά συνέδρια για τις επιστημονικές μας εργασίες, διενεργήσαμε αιμοδοσίες, δράσεις προαγωγής υγείας και εμβολιασμούς σε ευάλωτους πληθυσμούς… Η ανάρτηση αυτή λειτουργεί δυσφημιστικά για τους γιατρούς, τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και αυτούς που καθημερινά σώζουμε τις ζωές τους».

Καταλήγοντας ζητούν αφενός «να προχωρήσουν γρήγορα οι εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου μας και να υλοποιηθούν όλα τα αιτήματά μας για το απαραίτητο προσωπικό που λείπει, μιας και τις υγειονομικές μονάδες -καινούριες ή παλιές, λειτουργικές ή προβληματικές- τις λειτουργούν άνθρωποι» και αφετέρου ζητούν από τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, «να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αναιρεθεί αυτή η απαράδεκτη συκοφαντική δυσφήμιση του ΚΥΚΑ».

