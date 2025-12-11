Σκρέκας για αγροτικές κινητοποιήσεις: Κάλεσμα για άνοιγμα των μπλόκων και έναρξη διαλόγου

Σαφές μήνυμα προς τους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους έστειλε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, κατά την εμφάνισή του στην ΕΡΤ. Κάλεσε τους αγρότες να επιτρέψουν την προσωρινή άρση των μπλόκων, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις πολιτών και επιχειρήσεων, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει φέτος ενισχύσεις 3,7 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Σκρέκας στάθηκε ιδιαίτερα στο ύψος των πόρων που πρόκειται να διατεθούν φέτος στον αγροτικό τομέα, αναφέροντας ότι «3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά», έχουν προβλεφθεί για ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια. Όπως σημείωσε, ένα μέρος των χρημάτων αφορά άμεσες ενισχύσεις στους παραγωγούς, ενώ το υπόλοιπο κατευθύνεται σε προγράμματα που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα, μίλησε για την «τεράστια μεταρρύθμιση» που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την ανασύνταξη του αγροτικού τομέα, επισημαίνοντας την ανάγκη να «σπάσει το διαχρονικό απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ» και να υπάρξει «κάθαρση», ώστε οι επιδοτήσεις να φτάνουν στους πραγματικούς παραγωγούς και όχι σε όσους καταχρώνται πόρους.

Ο γραμματέας της ΝΔ αναγνώρισε ότι αρκετοί αγρότες δεν έχουν λάβει τα ποσά που ανέμεναν, εξηγώντας ότι αυτό οφείλεται στην εφαρμογή, για πρώτη φορά, παραγωγικών κριτηρίων και διασταυρωτικών ελέγχων. Τόνισε, ωστόσο, πως στόχος της κυβέρνησης είναι η σταθεροποίηση και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με διαφάνεια και αξιοπιστία.

Με την κυβέρνηση να δηλώνει διαθέσιμη για συζήτηση, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κρίνει την πορεία των κινητοποιήσεων και το αν θα ανοίξει ο δρόμος για έναν ουσιαστικό διάλογο με τους αγρότες.





