Σκυλίτσα πεταμένη σε τσουβάλι στη Μεγαλόπολη: Συναγερμός των αρχών για υπόθεση κακοποίησης ζώου ΦΩΤΟ

Ακόμη ένα περιστατικό βάναυσης κακοποίησης ζώου διερευνούν οι αρχές στη Μεγαλόπολη, όπου μια σκυλίτσα βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μέσα σε τσουβάλι, πεταμένη σε κάδο σκουπιδιών, σε εξαιρετικά κακή κατάσταση.

Η καταγγελία ανέφερε ότι το ζώο βρέθηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων, γεγονός που υποδηλώνει πρόθεση εγκατάλειψης μέχρι θανάτου από τον άγνωστο δράστη.

Το περιστατικό έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου, 22 Νοεμβρίου 2025, με το ζώο να εντοπίζεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Σύμφωνα με την ανάρτηση της Διονυσίας Βλάχου στο Facebook, η σκυλίτσα παρουσίαζε έντονη αστάθεια στο περπάτημα, στοιχείο που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το αν είχε προηγηθεί νάρκωση πριν την εγκατάλειψη.

Η ίδια περιγράφει:

«Μια ιστορία πολύ πικρή για την πόλη μας. Σαββατο απόγευμα πολίτης εντόπισε μέσα σε κάδο σκουπιδιών ένα σκύλο μέσα σ’ ένα τσουβάλι. Δεν ξέρουμε πόσες ώρες ήταν σ’ αυτή την κατάσταση ή αν ήταν ναρκωμένο, αλλά η σκυλίτσα είχε μεγάλη αστάθεια στο περπάτημά της. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και αναμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Αν κάποιος αναγνωρίζει το σκυλάκι, μπορεί να δώσει πληροφορίες στο ΑΤ Μεγαλόπολης ή στον Δήμο».

Η διάσωση του ζώου έγινε άμεσα και οι υπηρεσίες ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη φροντίδα του. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για την υπόθεση και καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης.

