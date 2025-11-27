Σοκ στη Γερμανία: 63χρονος σκότωσε σύζυγο, αδελφή και δύο παιδιά πριν αυτοκτονήσει

Μία οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την περιοχή Ρόιτλινγκεν της Γερμανίας, όπου ένας 63χρονος φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του, την αδελφή του και τα δύο παιδιά του, προτού βάλει τέλος στη ζωή του.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε την Τρίτη το πρωί όταν ένας φροντιστής εντόπισε νεκρή την 60χρονη αδελφή του δράστη στο διαμέρισμά της. Αμέσως κινητοποιήθηκε η αστυνομία, με τον 63χρονο να θεωρείται κύριος ύποπτος.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, που ήταν κυνηγός, πυροβόλησε και τα πέντε μέλη της οικογένειας. Η 57χρονη σύζυγός του και ο ίδιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους, ενώ τα δύο παιδιά του, ηλικίας 27 και 29 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά σε διαφορετικό κτήριο της περιοχής.

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε δίπλα στον 63χρονο, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί εάν είχε νόμιμη άδεια κατοχής. Οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να κατανοήσουν τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες του φονικού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



