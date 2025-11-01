Σοκ στην Πάτρα: 50χρονος βρέθηκε νεκρός σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Καποδιστρίου – Έπεσε από τον 2ο όροφο

Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας ο αιφνίδιος θάνατος ενός 50χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Καποδιστρίου.

Σοκ στην Πάτρα: 50χρονος βρέθηκε νεκρός σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Καποδιστρίου - Έπεσε από τον 2ο όροφο
01 Νοέ. 2025 10:23
Pelop News

Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην οδό Καποδιστρίου, όταν κάτοικοι πολυκατοικίας βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σώμα ενός 50χρονου άνδρα στον ακάλυπτο χώρο. Ο άνδρας, που φέρεται να ζούσε μόνος του, εντοπίστηκε νεκρός ύστερα από πτώση από τον δεύτερο όροφο, σε ένα περιστατικό που ερευνάται από τις Αρχές.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στο πίσω μέρος του συγκροτήματος επί της οδού Καποδιστρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να έπεσε από τον δεύτερο όροφο του διαμερίσματός του. Το σώμα του εντόπισε μια ηλικιωμένη γυναίκα, κάτοικος της περιοχής, η οποία ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας ζούσε μόνος του, καθώς τα μέλη της οικογένειάς του είχαν αποβιώσει, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της πτώσης προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για δυστύχημα ή άλλη αιτία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:36 Ελλάδα – πρώτη γραμμή για την ψηφιακή προστασία ανηλίκων: Επιστολή σε Google, Meta, TikTok και Snapchat για επαλήθευση ηλικίας
10:24 Καλαμάτα: Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση του ροτβάιλερ – Προσπαθούσαν να τον σώσουν επί μία ώρα ΒΙΝΤΕΟ
10:23 Σοκ στην Πάτρα: 50χρονος βρέθηκε νεκρός σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Καποδιστρίου – Έπεσε από τον 2ο όροφο
10:12 «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Ενεργή η πλατφόρμα για το επόμενο βήμα των αιτήσεων
10:09 Αναστασία Τογιοπούλου: «Αντίο» με θλίψη στον δικηγόρο Σπύρο Σορβατζιώτη
10:02 Αίγιο: 15χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει – Την έσωσαν οι δικοί της την τελευταία στιγμή
10:00 Η Πάτρα αποχαιρετά τον δικηγόρο Σπύρο Σορβατζιώτη: Μια καρδιά γεμάτη ευγένεια και ήθος
9:48 Έκλεψε 120.000 ευρώ σε ρολόγια και τα πουλούσε – Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική ΦΩΤΟ
9:36 Ο Ανδρουλάκης στη Λάρισα: Ανοίγει διάλογο με τους αγρότες για την κρίση στον πρωτογενή τομέα
9:24 ΜΕΘ Παίδων – «ΣΥΝάνθρωποι»: Τιμή στους 17 μικρούς δωρητές ζωής
9:12 Ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου: «Η Ελλάδα αρωγός της Μονής Σινά»
9:00 Είμαστε έτοιμοι;
8:55 Φωτιά-θρίλερ στο Ηράκλειο: Σακούλα στο κεφάλι του ενός θύματος και μαχαίρι με αίμα στο σπίτι – Ερευνάται εγκληματική ενέργεια BINTEO
8:55 Σαλαμίνα: Σκότωσαν 75χρονη με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της – Μαρτυρικός ο θάνατός της, τι δείχνουν οι κάμερες
8:55 ΕΛΤΑ: Την Τρίτη στη Βουλή το σχέδιο για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Το νέο μοντέλο «κατ’ οίκον» και τι αλλάζει για πολίτες και εργαζόμενους
8:55 Συναγερμός στην Πάτρα: Εξαφανίστηκε 15χρονη μαθήτρια – Αγωνία για τη Μαρία Ειρήνη Κ.
8:55 Στην Αθήνα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το προφίλ, οι πρώτες κινήσεις και οι δεσμοί με την οικογένεια Τραμπ
8:55 Καιρός: Βροχές, συννεφιά και μικρές μεταβολές στη θερμοκρασία – Έτσι ξεκινά ο Νοέμβριος, η πρόβλεψη για την Πάτρα
23:51 Ο Ολυμπιακός ανατροπή με άμυνα, πήρε το θρίλερ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
23:47 Η ανάποδη πρωτιά που έχει στην Ευρώπη το Ελληνικό ποδόσφαιρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ