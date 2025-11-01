Σοκ στην Πάτρα: 50χρονος βρέθηκε νεκρός σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Καποδιστρίου – Έπεσε από τον 2ο όροφο

Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην οδό Καποδιστρίου, όταν κάτοικοι πολυκατοικίας βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σώμα ενός 50χρονου άνδρα στον ακάλυπτο χώρο. Ο άνδρας, που φέρεται να ζούσε μόνος του, εντοπίστηκε νεκρός ύστερα από πτώση από τον δεύτερο όροφο, σε ένα περιστατικό που ερευνάται από τις Αρχές.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στο πίσω μέρος του συγκροτήματος επί της οδού Καποδιστρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να έπεσε από τον δεύτερο όροφο του διαμερίσματός του. Το σώμα του εντόπισε μια ηλικιωμένη γυναίκα, κάτοικος της περιοχής, η οποία ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας ζούσε μόνος του, καθώς τα μέλη της οικογένειάς του είχαν αποβιώσει, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της πτώσης προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για δυστύχημα ή άλλη αιτία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



