Σοκ στο Δημαρχείο Αγρινίου: Άνδρας επιτέθηκε στον Δήμαρχο και δάγκωσε υπάλληλο

Σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε πριν από λίγα λεπτά στο Δημαρχείο Αγρινίου, όταν άνδρας εισέβαλε στα γραφεία και επιτέθηκε στον Δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου, απειλώντας τον, ενώ παράλληλα δάγκωσε έναν υπάλληλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κατάφερε να μπει στο γραφείο του Δημάρχου, αφού προηγουμένως χτυπούσε με δύναμη τις πόρτες των γραφείων των υπαλλήλων στον ίδιο όροφο. Ο Δήμαρχος και οι υπάλληλοι προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν και να τον ηρεμήσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Ένας υπάλληλος δέχθηκε δάγκωμα, ενώ άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του δράστη και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παρασχεθεί φροντίδα στους τραυματισμένους.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης, ενώ παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την εκρηκτική συμπεριφορά του άνδρα.

