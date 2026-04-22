Σοκ στο Λουτράκι: Άνδρας 53 χρόνων βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του

22 Απρ. 2026 9:05
Pelop News

Στο Λουτράκι 53χρονος άνδρας εντοπίστηκε χθες (21/04/2026) νεκρός στο διαμέρισμά του.

Οι οικείοι του τον αναζητούσαν από τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με το loutrakiblog φίλοι του προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά χωρίς αποτέλεσμα. Καθώς οι ώρες περνούσαν και δεν υπήρχε κανένα ίχνος ζωής, αργά το βράδυ ειδοποίησαν τις Αρχές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό του άνδρα.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής.

