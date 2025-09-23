Σουφλί: Τρένο διέλυσε φορτηγάκι σε αφύλακτη διάβαση – Σώος από θαύμα ο οδηγός ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στο Σουφλί, όταν αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη παρέσυρε μικρό φορτηγάκι σε αφύλακτη διάβαση, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο της πόλης. Το όχημα, το οποίο επιχείρησε να διασχίσει τις γραμμές στο σημείο μετά τα σφαγεία, εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά.

Ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τον κίνδυνο και επιβράδυνε, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση. Ευτυχώς, ο οδηγός του οχήματος, κάτοικος χωριού της περιοχής, βγήκε σώος, χωρίς τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία, πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο τρένο που ακινητοποιήθηκε βρίσκονταν επιβάτες οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

