Σούνακ: Προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Ιούλιο, η εντολή από Κάρολο για διάλυση της Βουλής

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 4 Ιουλίου, βάζοντας τέλος σε μήνες αναβολών για τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής αυτών των εκλογών, τις οποίες η αντιπολίτευση των Εργατικών εκτιμάται ευρέως ότι θα κερδίσει.

«Νωρίτερα σήμερα, μίλησα με την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά για να ζητήσω τη διάλυση του Κοινοβουλίου. Ο Βασιλιάς έκανε δεκτό αυτό το αίτημα και οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 4 Ιουλίου», δήλωσε στο διάγγελμα του ο 44χρονος ηγέτης των Τόρις, μιλώντας υπό βροχή στα σκαλιά της Ντάουνινγκ Στριτ.

Παλεύοντας με… τη βροχή στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Σουνάκ είπε ότι ήταν περήφανος για όσα είχε επιτύχει η κυβέρνησή του καθώς έθεσε τις προθέσεις του να αγωνιστεί για «κάθε ψήφο». Επέκρινε το Εργατικό Κόμμα, λέγοντας: «Δεν ξέρω τι προσφέρουν».

Πρόσθεσε πως: «Θα κερδίσω την εμπιστοσύνη σας και θα σας αποδείξω ότι μόνο μια συντηρητική κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου δεν θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομική μας σταθερότητα που αποκτήσαμε με κόπο, ότι μπορεί να αποκαταστήσει την υπερηφάνεια και την εμπιστοσύνη στη χώρα μας και ότι με σαφές σχέδιο και τολμηρή δράση θα προσφέρει ένα ασφαλές μέλλον για εσάς, την οικογένειά σας και το Ηνωμένο Βασίλειό μας».

Το σύνθημά του όπως ανακοίνωσε: « Καθαρό Σχέδιο – Τολμηρή Δράση – Ασφαλές Μέλλον».

We must not put our hard earned economic stability at risk.

We must restore pride and confidence in our country.

With a clear plan and bold action we will deliver a secure future for you, your family and our United Kingdom. pic.twitter.com/Pp1KccrDxf

