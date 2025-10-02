Σούπερ Μάρκετ: Εως και 10% μείωση στις τιμές προϊόντων, πότε θα τις «δουν» οι καταναλωτές

Τι περιλαμβάνει η λίστα με 1.000 κωδικούς προϊόντων, η τιμή των οποίων αναμένεται να μειωθεί στα σούπερ μάρκετ.

Σούπερ Μάρκετ
02 Οκτ. 2025 8:20
Pelop News

Εν αναμονή των πρώτων μειώσεων στα ράφια των σούπερ  μάρκετ με τις πρώτες μειώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους, από την ερχόμενη Παρασκευή 10/10/2025.

Χθες, Τετάρτη 1/10/2025 ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είχε συνάντηση με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου, με αντικείμενο την πρωτοβουλία για μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών τροφίμων και των σούπερ μάρκετ έχουν την πρόθεση να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών που θα ξεπερνάνε στις περισσότερες περιπτώσεις το 5% και θα φτάνουν ακόμη και το 10%. Στόχος είναι οι μειώσεις να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου και ίσως ακόμη και τους πρώτους μήνες του 2026.

Το μεγάλο «αγκάθι»

Αυτό που ακόμη συζητείται και δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί είναι εάν θα υπάρξουν ειδικές σημάνσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν εύκολα τα προϊόντα στα οποία οι τιμές τους έχουν μειωθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως το υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρά σε συνεχείς ανακοινώσεις όπου θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα προϊόντα που θα έχουν μειωμένες τιμές.

Η λίστα με τις μειώσεις

Η λίστα σύμφωνα πάντα με πληροφορίες με τα προϊόντα θα περιλαμβάνει τρόφιμα όπως ζυμαρικά, γάλα, γιαούρτια, τυριά, κρέας, ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια, αλλαντικά, ψωμί του τοστ, φρυγανιές, μπισκότα, φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα, αβγά, καφέδες, χυμοί, αναψυκτικά, σοκολατοειδή, κονσέρβες, φρέσκα και κατεψυγμένα λαχανικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, χαρτικά, οδοντόκρεμες, σαμπουάν και πολλά ακόμη βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Θεοδωρικάκος, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία. Αλλά, ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».

Σημειώνεται ότι για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς έχει υπάρξει συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων.

Πηγή: enikonomia.gr.
