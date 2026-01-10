Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ναυπακτία – Πέτρες, δέντρα και ζημιές σε υποδομές

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Ναυπακτία και ευρύτερα τη Δυτική Ελλάδα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και δυνατούς ανέμους να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, στην ορεινή Ναυπακτία, και ειδικότερα στο τμήμα μεταξύ Λιμνίτσας και Τερψιθέας, ο χείμαρρος «φούσκωσε» επικίνδυνα, παρασύροντας πέτρες και φερτά υλικά. Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τον μεγάλο όγκο νερού που έπεσε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους για ενδεχόμενες κατολισθήσεις.

Θάλασσα… στη στεριά στο Αντίρριο

Στο Αντίρριο, οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τον κυματισμό είχαν ως αποτέλεσμα η θάλασσα να «βγει» κυριολεκτικά έξω, με νερά να φτάνουν σε παραλιακά σημεία και δρόμους, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και ζημιές σε εξοπλισμό.

Ξήλωσαν κατάστημα οι άνεμοι στη Χάλκεια – Εγκλωβισμένο αυτοκίνητο στο Τρίκορφο

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στη Δημοτική Ενότητα Χάλκειας, όπου οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν τμήμα καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές. Παράλληλα, στο Τρίκορφο, δέντρα έπεσαν στο οδόστρωμα και εγκλώβισαν αυτοκίνητο, χωρίς –ευτυχώς– να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ξεριζωμένο πεύκο στον Άγιο Γεώργιο Ναυπάκτου

Στην πόλη της Ναυπάκτου, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, ένα μεγάλο πεύκο ξεριζώθηκε από τους δυνατούς ανέμους και έπεσε, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και κινητοποίηση των συνεργείων του Δήμου για την απομάκρυνσή του.

Ζημιές και στο γήπεδο Γαβρολίμνης

Ζημιές καταγράφηκαν και στο γήπεδο της Γαβρολίμνης, όπου ξεριζώθηκαν δέντρα και έσπασαν οι πάγκοι, αφήνοντας πίσω εικόνα καταστροφής. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκτεταμένες φθορές στις εγκαταστάσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση των προβλημάτων και την απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων από δρόμους και δημόσιους χώρους. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς τα φαινόμενα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να συνεχιστούν.

