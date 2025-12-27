Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Καλαμαριά: 67χρονος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε κρεοπωλείο

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 67χρονος άνδρας, μετά από πτώση από ύψος κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε κρεοπωλείο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Καλαμαριά: 67χρονος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε κρεοπωλείο
27 Δεκ. 2025 15:48
Pelop News

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν 67χρονος άνδρας τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από ύψος, ενώ βρισκόταν εν ώρα εργασίας σε κρεοπωλείο της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:30, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση του τραυματία κρίθηκε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα σοβαρή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εφάρμοσαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αντιμετώπισης βαρέος τραύματος.

Ο 67χρονος διασωληνώθηκε επιτόπου, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναπνευστική του λειτουργία, ενώ ακολούθησε σταθεροποίηση της αιμοδυναμικής του κατάστασης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν ιατρό, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ το συμβάν έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα εργατικών ατυχημάτων που καταγράφονται καθημερινά στη χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
