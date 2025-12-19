Σοβαρό περιστατικό bullying ανηλίκων στο Μεσολόγγι: Επίθεση, εξαναγκασμός και δημοσίευση βίντεο

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, με στοιχεία εξευτελισμού και διαδικτυακής διαπόμπευσης, διερευνάται στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου. Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν, ενώ κατηγορίες αντιμετωπίζουν και οι μητέρες τους.

19 Δεκ. 2025 11:55
Pelop News

Στη σύλληψη δύο ανήλικων, ηλικίας 15 και 14 ετών, προχώρησαν χθες το πρωί στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, παράνομη βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο ανήλικων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το μεσημέρι στο Μεσολόγγι, όταν ο 14χρονος φέρεται να χτύπησε στο πρόσωπο συνομήλικό του. Στη συνέχεια, ασκώντας ψυχολογική βία, τον εξανάγκασε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη από πρόσωπα που δεν βρίσκονταν στον χώρο.

Την ίδια στιγμή, ο 15χρονος κατηγορούμενος κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου, με το βίντεο να δημοσιοποιείται στη συνέχεια σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ανήλικων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος θα αποφανθεί για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

