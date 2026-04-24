Σπύρος Σκιαδαρέσης για ΠΕΟ Πατρών-Πύργου: Η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να περιμένει

Την άμεση αποκατάσταση και συντήρηση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών- Πύργου, ιδιαίτερα στο τμήμα από Καμίνια έως Κάτω Αχαΐα ζητά με ερώτησή του προς τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, αναδεικνύοντας την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ένας δρόμος με αυξημένη καθημερινή κυκλοφορία και ιδιαίτερη σημασία για τους εργαζόμενους, κατοίκους, αλλά και επισκέπτες της περιοχής.

Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, το οδόστρωμα παρουσιάζει σοβαρές φθορές και εκτεταμένη καταπόνηση, αποτέλεσμα τόσο της πολύχρονης έλλειψης ουσιαστικών παρεμβάσεων όσο και της αυξημένης χρήσης του δρόμου κατά την περίοδο των εργασιών για την κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο γεγονός ότι, μετά και τη λειτουργία του νέου αυτοκινητοδρόμου, η επιβολή διοδίων οδηγεί πολλούς πολίτες και επαγγελματίες να επιλέγουν την Παλαιά Εθνική Οδό, προκειμένου να αποφύγουν το πρόσθετο οικονομικό κόστος. Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία στην ΠΕΟ Πατρών – Πύργου όχι μόνο παραμένει αυξημένη, αλλά επιβαρύνεται διαρκώς, ενώ η κατάσταση του οδοστρώματος επιδεινώνεται περαιτέρω από τη συστηματική διέλευση φορτηγών και βαρέων οχημάτων.

«Είναι αδιανόητο ένας τόσο κρίσιμος οδικός άξονας να παραμένει σε αυτή την κατάσταση, με εμφανείς κινδύνους για την ασφάλεια οδηγών και πεζών», επισημαίνει ο κ. Σκιαδαρέσης, τονίζοντας παράλληλα, πως πέραν της αποκατάστασης με νέο ασφαλτοτάπητα, απαιτούνται άμεσα συνοδευτικά έργα οδικής ασφάλειας, όπως διαγραμμίσεις, οδοσήμανση, φωτεινοί σηματοδότες σε διαβάσεις, κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας.

Με την ερώτησή του ο Σπύρος Σκιαδαρέσης ζητά σαφείς απαντήσεις από την Περιφερειακή Αρχή για το εάν υπάρχει σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα άμεσων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και συντήρηση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών- Πύργου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οδικής ασφάλειας, καθημερινότητας και ισότιμης μετακίνησης των πολιτών.

«Η ασφάλεια των πολιτών και η αναβάθμιση των υποδομών δεν μπορούν να περιμένουν άλλο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

