Στα χέρια της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος η έρευνα για τη δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση

Στη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης πέρασε η υπόθεση της δολιοφθοράς που σημειώθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο, μετά την κοπή καλωδίων τηλεδιοίκησης σε τμήμα της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Πλατέος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, άγνωστοι προσέγγισαν το σημείο το απόγευμα της Τετάρτης, έσπασαν το τσιμεντένιο προστατευτικό περίβλημα που κάλυπτε τις εγκαταστάσεις και, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης. Η ενέργεια προκάλεσε βλάβη στο σύστημα ελέγχου, κινητοποιώντας άμεσα τεχνικούς του ΟΣΕ για την αποκατάσταση.

Όπως προκύπτει από τις εικόνες του σημείου, τα καλώδια είναι ιδιαίτερα μεγάλου πάχους και δεν μπορούν να κοπούν χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκε αφαίρεση υλικού, γεγονός που –κατά τις αρμόδιες αρχές– ενισχύει το σενάριο της δολιοφθοράς και όχι της κλοπής με οικονομικό κίνητρο.

Τεχνικά συνεργεία εργάζονται ήδη για την επαναφορά του συστήματος σε πλήρη λειτουργία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εκτιμούν ότι η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί εντός λίγων ωρών. Στο μεταξύ, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία.

Σε δημόσιες τοποθετήσεις του, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε λόγο για ενέργεια που στόχευε στην πρόκληση κινδύνου για ανθρώπινες ζωές, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν ενεργοποιηθεί πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας και ότι οι δράστες θα εντοπιστούν.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διακριβωθούν οι συνθήκες και τα κίνητρα της πράξης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο οργανωμένης δράσης, λόγω του τρόπου και του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε.

