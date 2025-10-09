Στα μαύρα η Κυψέλη Αγρινίου για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μπέλλου

Μεγάλη η απώλεια και βαρύ πένθος στην κοινωνία της Κυψέλης Αγρινίου με τον θάνατο του 40χρονου Κωνσταντίνου Μπέλλου.

Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, αφήνοντας πίσω γυναίκα και παιδιά. Ο εκλιπών καταγόταν από την περιοχή, ζώντας μόνιμα στην Αθήνα.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 12.00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα της Κυψέλης Αγρινίου.

