Στα «όρια» οι πρατηριούχοι στην Αχαΐα – Σενάρια κινητοποιήσεων λόγω εκτόξευσης τιμών

Πιέσεις από το πλαφόν και αυξήσεις στα καύσιμα φέρνουν αντιδράσεις – «Δεν ξεκινούν από εμάς οι ανατιμήσεις», τονίζουν οι βενζινοπώλες

19 Μαρ. 2026 13:52
Pelop News

Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται οι πρατηριούχοι της Αχαΐας, καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για τον κλάδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται δυναμικές μορφές αντίδρασης, με την πρωτοβουλία να ξεκινά σε πρώτη φάση από τα πρατήρια της Αττικής, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει συντονισμός και με την περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης της Αχαΐας.

Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, παρά το γεγονός ότι το πλαφόν βρίσκεται ήδη σε ισχύ εδώ και μία εβδομάδα. Η μέση τιμή τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στην αμόλυβδη βενζίνη κινείται πλέον οριακά κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, φτάνοντας τα 1,95 έως 1,96 ευρώ. Οι εκτιμήσεις της αγοράς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι τιμές να ξεπεράσουν το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο ενόψει της πασχαλινής εξόδου, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στους επαγγελματίες του κλάδου.

Η κίνηση στα πρατήρια εμφανίζεται ήδη μειωμένη, με τους πρατηριούχους να κάνουν λόγο για περιορισμένη κατανάλωση, καθώς οι καταναλωτές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος. Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των σωματείων, το μέτρο του πλαφόν δεν έχει επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ αντίθετα έχει εντείνει τα προβλήματα βιωσιμότητας για τις μικρές επιχειρήσεις.

Στόχος των πιθανών κινητοποιήσεων είναι να γίνει σαφές στους καταναλωτές πως η κερδοσκοπία στα καύσιμα δεν εντοπίζεται στο επίπεδο της λιανικής πώλησης. «Η αύξηση των τιμών αρχίζει και τελειώνει πριν το καύσιμο φτάσει στην αντλία, στα διυλιστήρια και στη διαδικασία διακίνησης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα πρατήρια, τα οποία δεν ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες διύλισης και εμπορίας, αποτελούν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που πλήττονται δυσανάλογα από τα μέτρα. Η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – άνω των 12 λεπτών ανά λίτρο – έχει προκαλέσει, όπως σημειώνει, «αλυσιδωτές αντιδράσεις» στον κλάδο.

Οι πρατηριούχοι κάνουν λόγο για «στραγγαλισμό» της δραστηριότητάς τους και ταυτόχρονη στοχοποίηση, επιμένοντας ότι δεν ευθύνονται για τις αυξήσεις. Αντίθετα, θέτουν στο επίκεντρο τις τιμολογιακές πολιτικές των διυλιστηρίων, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο πλαφόν στο επίπεδο της χονδρικής, ενώ οι εταιρείες εμπορίας έχουν περιορισμούς μικρότερου εύρους.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς οι αποφάσεις για κινητοποιήσεις θα εξαρτηθούν τόσο από την πορεία των τιμών όσο και από τις κινήσεις της κυβέρνησης, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

