Στα... πράσα πιάστηκαν στο «Βενιζέλος» με 44 κιλά κάνναβης!

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στο «Βενιζέλος» με 44 κιλά κάνναβη. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από την Homeland Security Investigations της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη, πρώτα ενεπλάκη σε τροχαίο και το έσκασε!

Έτσι, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών συνέλαβαν χθες (13.11.2025) το απόγευμα δύο αλλοδαπούς, μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι προσπάθησαν να εισάγουν 44 κιλά ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην Ελλάδα, μέσω του «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Παρασκευή (14.11.2025), οι δύο συλληφθέντες προερχόμενοι αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού, εντοπίστηκαν στο χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου, να έχουν στις αποσκευές τους 84 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) συνολικού βάρους 44 κιλών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– Ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) συνολικού βάρους 44 κιλών,

– Το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ,

– 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και 2 βαλίτσες.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



