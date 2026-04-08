Σταύρος Ξαρχάκος: Το νέο τραγούδι που ένωσε δημιουργικά τον ίδιο με τον 9χρονο γιο του

Μια ιδιαίτερα τρυφερή και ξεχωριστή μουσική συνάντηση βρίσκεται πίσω από το νέο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου. Το «Ταξίδι για το Σάντα Φε» γεννήθηκε μέσα από τη σύμπραξη του σπουδαίου συνθέτη με τον 9χρονο γιο του, σε μια δημιουργία με οικογενειακή σφραγίδα και έντονο συναισθηματικό φορτίο.

08 Απρ. 2026 12:03
Pelop News

Ένα νέο τραγούδι με έντονο προσωπικό και οικογενειακό αποτύπωμα παρουσιάζει ο Σταύρος Ξαρχάκος, καθώς το «Ταξίδι για το Σάντα Φε» προέκυψε μέσα από μια απρόσμενα γλυκιά συνεργασία με τον 9χρονο γιο του, Σταύρο. Το αποτέλεσμα φέρνει κοντά τη μουσική ωριμότητα του μεγάλου συνθέτη και τη φαντασία της παιδικής ηλικίας, σε μια δημιουργία που ξεχωρίζει όχι μόνο για την αφετηρία της, αλλά και για το συναίσθημα που κουβαλά.

Στο τραγούδι, η μελωδία του κουπλέ ανήκει στον Σταύρο Ξαρχάκο, ενώ το ρεφρέν γεννήθηκε από τον μικρό Σταύρο, στοιχείο που δίνει στο κομμάτι μια ακόμη πιο ιδιαίτερη ταυτότητα. Έτσι, το νέο αυτό μουσικό ταξίδι αποκτά έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς πατέρας και γιος συνυπογράφουν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, τον πυρήνα της σύνθεσης.

Καθοριστική για να πάρει μορφή αυτή η ιδέα ήταν, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η συμβολή της Ηρούς Σαΐα. Ένα απόγευμα, ακούγοντας μια παλαιότερη μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου από το έργο «Μοναστηράκι και Τετράγωνο», θυμήθηκε μια μικρή σύνθεση του γιου τους. Μαζί με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη προχώρησαν στην ένωση των δύο μουσικών κόσμων, βάζοντας έτσι τη βάση για το «Ταξίδι για το Σάντα Φε».

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος είχε και ο κιθαρίστας Μπομπ Κατσιώνης, ο οποίος προσέγγισε το «Ένα Πρωινό» του Σταύρου Ξαρχάκου μέσα από μια πιο ροκ ματιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σχετικό βίντεο έφτασε στα χέρια του συνθέτη και από εκεί άρχισε να ξεδιπλώνεται η πορεία που οδήγησε στη δημιουργία του τραγουδιού.

Τους στίχους υπογράφει η Ρόζα Θεοτόκη, προσθέτοντας στο κομμάτι μια ποιητική και ατμοσφαιρική διάσταση, ενώ η ενορχήστρωση προέκυψε μέσα από συλλογική δουλειά, δίνοντας στο τραγούδι το ιδιαίτερο ηχόχρωμά του. Το τελικό αποτέλεσμα ολοκληρώνεται με τις ερμηνείες της Ηρούς Σαΐα και του Μπάμπη Στόκα, που δίνουν τη δική τους σφραγίδα στο «Ταξίδι για το Σάντα Φε».

