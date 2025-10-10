Στέγνωμα ρούχων μέσα στο σπίτι χωρίς στεγνωτήριο ή θέρμανση ΒΙΝΤΕΟ

Ένας ειδικός αποκαλύπτει απλούς τρόπους για να στεγνώσετε τα ρούχα σας γρήγορα και αποτελεσματικά, ακόμα και τις κρύες μέρες.

Στέγνωμα ρούχων χωρίς στεγνωτήριο ή θέρμανση

Το στέγνωμα ρούχων σε εσωτερικούς, ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους μπορεί να αυξήσει την υγρασία και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μούχλας στο σπίτι, με κίνδυνο αναπνευστικών προβλημάτων, ιδιαίτερα για άτομα με άσθμα, χρόνιες πνευμονικές παθήσεις ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Η επιστημονική έρευνα τονίζει ότι η εισπνοή σπορίων μούχλας, όπως ο Aspergillus fumigatus που αναπτύσσεται σε τέτοιες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στους αεραγωγούς, επιδείνωση αναπνευστικών συμπτωμάτων ή ακόμη και σοβαρές λοιμώξεις του πνεύμονα. Για την προστασία της υγείας, συνιστάται το στέγνωμα των ρούχων σε εξωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατό· αλλιώς, να εξασφαλίζεται πολύ καλός αερισμός με ανοιχτά παράθυρα ή χρήση αφυγραντήρα όταν η ξήρανση γίνεται μέσα στο σπίτι.

Μια γυναίκα μοιράστηκε τις κορυφαίες συμβουλές της για το πώς να στεγνώνετε ρούχα σε εσωτερικό χώρο χωρίς τη χρήση στεγνωτηρίου και οι χρήστες τις χαρακτήρισαν «έξυπνες» και «ιδέες που αλλάζουν τη ζωή».

Μια γυναίκα έλαβε θετικά σχόλια για το ότι μοιράστηκε οικονομικές μεθόδους για να στεγνώνετε ρούχα σε εσωτερικό χώρο χωρίς να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση. Η χρήστης του TikTok, γνωστή στο διαδίκτυο ως @livingwiththeevans, αποκάλυψε τέσσερις τρόπους για να στεγνώσετε τα ρούχα σας το φθινόπωρο και τον χειμώνα χωρίς τη βοήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μια στρατηγική που βοηθά στη μείωση του κόστους.

Βάλτε την απλώστρα δίπλα σε ανοιχτό παράθυρο

Η μητέρα δήλωσε: «Υπάρχει κανείς άλλος που πνίγεται από τα άπλυτα αυτή την εποχή; Έχουμε στεγνωτήριο, αλλά είναι τόσο ακριβό στη χρήση και παρατηρώ ότι μαζεύει τα ρούχα (ειδικά των παιδιών!). Δεν μπορούμε να αγοράσουμε θερμαινόμενο στεγνωτήριο ή αφυγραντήρα».

Αρχικά, προτείνει στους ανθρώπους να απλώνουν τα ρούχα τους σε απλώστρα και απλά να τη βγάζουν έξω αν ο καιρός είναι καλός. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα πρακτικό κατά τους βροχερούς μήνες του χρόνου.

Όταν λοιπόν βρέχει, μπορείτε να τοποθετήσετε την απλώστρα κοντά σε ένα ανοιχτό παράθυρο για να αποφύγετε τη μούχλα και τη δυσάρεστη μυρωδιά στα ρούχα.

Συμβουλές που δουλεύουν αν δεν μπορείτε να απλώσετε έξω τα ρούχα σας

Εναλλακτικά, η ειδικός στις δουλειές του σπιτιού προτείνει να «προγραμματίζετε από πριν» και να συγχρονίζετε το πλύσιμο των ρούχων με το κανονικό σας πρόγραμμα θέρμανσης. Όπως ανέφερε: «Όταν η θέρμανση είναι ανοιχτή, βάλε την απλώστρα σε ένα μικρό δωμάτιο και κλείσε την πόρτα».

Για πιο χοντρά ρούχα, προτείνει να τα κρεμάτε σε κουρτινόξυλο με τα παράθυρα ανοιχτά, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία του στεγνώματος. Αν και το βίντεό της συγκέντρωσε πάνω από 500 likes, ορισμένοι χρήστες τόνισαν πόσο χρήσιμος έχει αποδειχθεί για εκείνους ένας αφυγραντήρας όσον αφορά το στέγνωμα των ρούχων.

Ένας χρήστης έγραψε: «Εμείς χρησιμοποιούμε αφυγραντήρα. Κάνει θαύματα».

Προσφέροντας ακόμα περισσότερες συμβουλές, η γκουρού του καθαρισμού στο TikTok, Ann Russell, μοιράστηκε τις δικές της κορυφαίες πρακτικές για να επιταχύνετε το στέγνωμα των ρούχων.

Συμβούλευσε τους ακολούθους της: «Όλα είναι διπλωμένα τακτοποιημένα και ο λόγος είναι ότι όταν ανεβαίνει ο αέρας από τον ανεμιστήρα, πρέπει να μπορεί να διαπερνά τα ρούχα, να κινείται και να εξατμίζει το νερό. Αν είναι πολύ χοντρά ή μαζεμένα, δεν θα εξατμιστεί το νερό και τότε θα μυρίσουν».

Μια θεατής απάντησε στο βίντεό της, προτείνοντας: «Αυτό που με βοηθά είναι να τα γυρίζω από την άλλη πλευρά μετά από λίγες ώρες ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας σε περιοχές που δεν φτάνει».

Εν τω μεταξύ, ένας άλλος πρόσθεσε: «Το να τα βάζεις σε κρεμάστρες φαίνεται να βοηθά και να τα απλώνεις σε αποστάσεις πάνω σε κάσες πορτών».

Για όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με πιο βαριά ρούχα, ένας ακόμη ακόλουθος συνέστησε: «Έχω διαπιστώσει ότι με τις πετσέτες απλώς τις κρεμάω πάνω από τις πόρτες και μέσα σε μία-δύο μέρες έχουν στεγνώσει, ενώ έχω και δεύτερη απλώστρα για να τις απλώνω σε αποστάσεις».

