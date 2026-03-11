Στενά του Ορμούζ: Τρία πλοία χτυπήθηκαν ενώ οι ΗΠΑ σφυροκοπούν ιρανικά ναρκοθετικά

Σε ένα ακόμη πιο επικίνδυνο στάδιο φαίνεται να περνά η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταφέρεται πλέον ανοιχτά στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο. Μέσα σε λίγες ώρες, τρία εμπορικά πλοία αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα ή projectiles στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες.

Το πιο σοβαρό από τα περιστατικά αφορούσε φορτηγό πλοίο που επλήγη περίπου 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν. Σύμφωνα με τη βρετανική UKMTO, από το πλήγμα προκλήθηκε φωτιά πάνω στο σκάφος, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να ζητήσει βοήθεια και να προχωρήσει σε εγκατάλειψη του πλοίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επίθεση σε πλοίο κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Στις φλόγες σκάφος στο Στενό του Ορμούζ

Λίγο νωρίτερα, είχε καταγραφεί δεύτερο περιστατικό περίπου 25 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ras Al Khaimah, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου επίσης πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Επιπλέον, ακολούθησε τρίτη αναφορά για bulk carrier που δέχθηκε πλήγμα περίπου 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι. Και στις δύο περιπτώσεις, τα πληρώματα αναφέρθηκαν ασφαλή, ενώ δεν υπήρξε άμεση αναφορά για περιβαλλοντική ζημιά.

Τα περιστατικά αυτά έρχονται ενώ η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 16 ιρανικά σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Το CENTCOM ανέφερε ότι τα αμερικανικά πλήγματα έγιναν στις 10 Μαρτίου και στόχευσαν σκάφη που θεωρούνταν ικανά να τοποθετήσουν νάρκες σε έναν θαλάσσιο διάδρομο από τον οποίο περνά μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι, αν το Ιράν έχει ποντίσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, αυτές πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση, είπε ότι οι στρατιωτικές συνέπειες για την Τεχεράνη θα είναι πρωτοφανείς. Η δήλωσή του ήρθε ενώ υπήρχε ήδη μεγάλη νευρικότητα στις αγορές, αλλά και σύγχυση μετά από ανάρτηση του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας για συνοδεία δεξαμενόπλοιου από το αμερικανικό ναυτικό, η οποία αργότερα διαψεύστηκε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κόκκινος συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Χτυπήθηκε πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε 7 βαλλιστικούς πυραύλους και 7 drones

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ εξηγεί και το παγκόσμιο ενδιαφέρον γύρω από κάθε τέτοια εξέλιξη. Πρόκειται για το βασικό πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, γι’ αυτό και κάθε απειλή για διακοπή ή περιορισμό της ναυσιπλοΐας εκεί επηρεάζει άμεσα τις τιμές της ενέργειας, τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία.

Το συνολικό σκηνικό δείχνει ότι η πίεση του Ιράν δεν περιορίζεται μόνο στο στρατιωτικό πεδίο, αλλά αγγίζει πλέον ευθέως τη θαλάσσια ασφάλεια και την ενεργειακή τροφοδοσία. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ στέλνουν μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν κλείσιμο ή παγίδευση του περάσματος. Αυτό ακριβώς είναι που μετατρέπει τα Στενά του Ορμούζ σε ένα από τα πιο κρίσιμα και εύφλεκτα μέτωπα της τρέχουσας σύγκρουσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



