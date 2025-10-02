Στη φυλακή ο Βασίλης Παϊτέρης, γιατί συνελήφθη

Τα χρέη του Βασίλη Παϊτέρη προς το Δημόσιο ανέρχονται σε περίπου 500.000 ευρώ.

02 Οκτ. 2025 7:58
Pelop News

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη σε έλεγχο της Τροχαίας και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ενώ κατευθυνόταν σε πρόβα με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, όπου είχε προγραμματισμένες εμφανίσεις στις 18 και 25 Οκτωβρίου.

Σε βάρος του εκκρεμούσε πολυετής καταδίκη, που συνδέεται με ανεξόφλητο πρόστιμο για αυθαίρετη οικοδομή στην Αγία Βαρβάρα εκτός σχεδίου πόλεως. Τα χρέη του προς το Δημόσιο ανέρχονται σε περίπου 500.000 ευρώ.

Ο Παϊτέρης βρίσκεται εδώ και χρόνια σε δικαστική αντιπαράθεση με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Στο παρελθόν, για να αποφύγει τη φυλάκιση, είχε εκτίσει μέρος της ποινής του μέσω κοινωνικής εργασίας σε δήμους της Αττικής. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες από το περιβάλλον του, παρά τις προσπάθειες ρύθμισης των οφειλών του, δεν κατόρθωσε να ανταποκριθεί σε μηνιαίες δόσεις που ξεπερνούσαν τις 8.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σε βάρος του.

Αυτή τη στιγμή κρατείται στη ΓΑΔΑ και μέσω του Τμήματος Μεταγωγών έχει προγραμματιστεί η μεταφορά του στις φυλακές Λάρισας. Κατά πληροφορίες, ο τραγουδιστής ζητά να εκτίσει την ποινή του στον Κορυδαλλό, ωστόσο το αίτημά του εξετάζεται με επιφυλάξεις από τις αρχές.
