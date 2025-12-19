Στη Λάρισα η δίκη για τα «χαμένα βίντεο» των Τεμπών – Παρούσα η Καρυστιανού: «Κρατώ μικρό καλάθι για τη Δικαιοσύνη»

Με την παρουσία συγγενών των θυμάτων και σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης για τα λεγόμενα «χαμένα βίντεο» από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που σχετίζεται με τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Στο εδώλιο κάθονται δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ, καθώς και στέλεχος της εταιρείας που είχε αναλάβει τη βιντεοεπιτήρηση. Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση κρίσιμου οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο θεωρείται κομβικής σημασίας για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Στη δικαστική αίθουσα βρίσκονται οι περισσότεροι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι έφτασαν στη Λάρισα χωρίς εμπόδια, καθώς οι αγρότες –έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες– αποφάσισαν να ανοίξουν τα μπλόκα, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση όσων επιθυμούσαν να παραστούν στη δίκη.

Φτάνοντας στα δικαστήρια, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι δεν ταλαιπωρήθηκε από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, σημειώνοντας πως «πιο πολύ ήταν η ομίχλη». Όπως ανέφερε, «στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών, δεν μας ενόχλησε καθόλου η παρουσία των τρακτέρ στην εθνική οδό», προσθέτοντας ότι η αστυνομία ήταν βοηθητική και εξυπηρετική.

Ερωτηθείσα για το τι προσδοκά από τη σημερινή διαδικασία, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τη στάση της ελληνικής Δικαιοσύνης. «Μετά και τη χθεσινή πικρή εμπειρία με τον κ. Τριαντόπουλο, κρατώ μικρό καλάθι. Η ελληνική Δικαιοσύνη μου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν έχει φερθεί σωστά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, έγινε γνωστό ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησαν την αποβολή των συγγενών και των υποστηρικτών τους από την αίθουσα. Στο άκουσμα της πληροφορίας αυτής, η κυρία Καρυστιανού αντέδρασε έντονα, λέγοντας: «Να μην ακούσουμε εμείς τίποτα. Να καταδικαστούμε να μη μάθουμε ποτέ την αλήθεια για το τι συνέβη στους ανθρώπους μας».

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση των Τεμπών θα πρέπει να επανεξεταστεί συνολικά. «Ο καιρός έχει γυρίσματα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή η δίκη των Τεμπών, τόσο στο επίπεδο της ανάκρισης όσο και των πολιτικών ευθυνών, θα γίνει από την αρχή σωστά, με ελεύθερους δικαστές», ανέφερε.

