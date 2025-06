Στη Βενετία το ζεύγος Μπέζος-Σάντσεζ- Ολα τα μυστικά του λαμπερού γάμου ΒΙΝΤΕΟ

Στην Βενετία έχει φτάσει εδώ και λίγες ώρες ο Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ οι οποίοι ετοιμάζονται για τον πολυτελές γάμο.

Ο γάμος τους στη Βενετία έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στους κατοίκους. Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ «συνελήφθησαν» από τoν φωτογραφικό φακό του Reuters την ώρα που αποχωρούσαν από το ξενοδοχείο Aman Venice στο Μεγάλο Κανάλι όπου και διαμένουν.

Η Βενετία τις επόμενες ώρες θα κατακλυστεί από τους καλεσμένους του γάμου με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια. Στα αεροδρόμια της περιοχής αναμένεται να προσγειωθούν 90 ιδιωτικά τζετ με ανθρώπους της πολιτικής, του θεάματος, αλλά και πολλούς επιχειρηματίες. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται μεταξύ 46-56 εκατομμυρίων δολαρίων. Σήμερα Πέμπτη θα ξεκινήσουν εκδηλώσεις του γάμου στους χώρους της μεσαιωνικής εκκλησίας Madonna dell’Orto στην περιοχή Καναρέτζο. Οι αντιδράσεις είναι πολλές, καθώς ο δήμος της Βενετίας έχει εκδώσει απόφαση για τον αποκλεισμό της περιοχής, με στόχο να προστατεύσει τους καλεσμένους από τις διαμαρτυρίες ακτιβιστών.

Την ίδια ώρα ο περιφερειάρχης του Βένετο, Λούκα Ζάια, έκανε γνωστό ότι ο Τζεφ Μπέζος και η αρραβωνιαστικιά του δώρισαν τρία εκατομμύρια ευρώ σε τρεις τοπικούς φορείς: το CORILA (ακαδημαϊκή κοινοπραξία που μελετά το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας), το τοπικό γραφείο της UNESCO και το Venice International University. «Καλώς ήρθες στη Βενετία, Τζεφ», ανέφερε ο Ζάια, ευχαριστώντας τους για αυτή τη «χειρονομία εξαιρετικής γενναιοδωρίας».

