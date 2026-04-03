Στη βόλτα με τον σκύλο επιβάλλεται η σταθερή διαδρομή ή οι αλλαγές και γιατί;

Είναι ξεκάθαρο ότι η καθημερινή βόλτα του σκύλου μας είναι απαραίτητη. Δεν αφορά μόνο τις φυσικές του ανάγκες όπως είναι η τουαλέτα. Αφορά και τις σωματικές του ανάγκες αλλά και τις ανάγκες του για κοινωνικοποίηση, επαφή με το περιβάλλον και ενίσχυση του δεσμού μαζί μας.

Οι σκύλοι είναι από τη φύση τους πολύ κοινωνικά πλάσματα και δεινοί εξερευνητές, και γι’ αυτό κατά τη διάρκεια της βόλτας τους θέλουν να μυρίσουν τα πάντα, θέλουν να συναναστραφούν με άλλα ζωάκια και ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν πολύ την παρέα μας.

Όμως, για να είναι πιο ευχάριστη και ικανοποιητική η βόλτα με τον σκύλο μας έχουμε να σκεφτούμε κάποια πράγματα, όπως είναι η ώρα που βγαίνει από το σπίτι, η διάρκεια της βόλτας, το μέρος που πηγαίνει αλλά και η διαδρομή που ακολουθεί.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε αν οι σκύλοι απολαμβάνουν να κάνουν την ίδια διαδρομή κάθε μέρα ή αν προτιμούν την εναλλαγή. Και αν προτιμούν την εναλλαγή, κάθε πότε πρέπει να αλλάζουμε την πορεία της βόλτας μας;

Η σημασία της ρουτίνας για τους σκύλους

Οι πιο πιστοί φίλοι του ανθρώπου αγαπούν το σταθερό πρόγραμμα και τη ρουτίνα γιατί έτσι νιώθουν ασφάλεια και οικειότητα. Οπότε, μια καθημερινή σταθερή διαδρομή δημιουργεί σιγουριά και βοηθάει τα σκυλάκια, ιδίως τα πιο φοβικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να απολαύσουν τη βόλτα τους χωρίς άγχος. Αναγνωρίζουν τη διαδρομή, τα τοπία, τις μυρωδιές και τους ανθρώπους που συναντούν και αυτό είναι κάτι που αγαπάνε.

Αρκεί, όμως, μία και μόνο διαδρομή καθημερινά για να είναι οι σκύλοι ευτυχισμένοι;

Η απάντηση είναι όχι. Μπορεί ένας σκύλος να απολαμβάνει την οικειότητα και την ασφάλεια ενός γνωστού για αυτόν περιβάλλον, όμως με την πάροδο του χρόνου, θα χάσει τον ενθουσιασμό του για την ίδια διαδρομή. Θα θελήσει να αποκτήσει νέες συνήθειες, να δει και να μυρίσει νέα ερεθίσματα, να γνωρίσει καινούργιους ανθρώπους και ανακαλύψει νέα, πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Θα θελήσει η διαδρομή να γίνει και πάλι συναρπαστική και να εξερευνήσει το “άγνωστο”.

Ποια είναι τα οφέλη από την αλλαγή της διαδρομής

Η εναλλαγή της διαδρομής μπορεί να έχει αρκετά οφέλη για τον σκύλο μας. Τα νέα ερεθίσματα που θα δει και οι νέες μυρωδιές που θα μυρίσει θα μπορέσουν να κρατήσουν το κατοικίδιό μας σε εγρήγορση και να του χαρίσουν τη νοητική και πνευματική διέγερση που έχει ανάγκη. Με άλλα λόγια, θα το απαλλάξουν από τυχόν συναισθήματα ανίας που μπορεί να βιώνει.

Φυσικά, εκτός από την πνευματική εκτόνωση, οι εναλλαγές διαδρομής θα του προσφέρουν την ευκαιρία να ασκηθεί σωματικά με διαφορετικό τρόπο, και άρα θα συμβάλλουν στη καλή φυσική του κατάσταση.

Επιπλέον, θα του δοθεί η ευκαιρία να συναντήσει νέους ανθρώπους και νέους σκύλους, γεγονός που θα ενθαρρύνει την κοινωνικοποίησή του.

Τέλος, το να δοκιμάζουμε νέες διαδρομές μαζί με το τετράποδο φιλαράκι μας μπορεί να κάνει τον δεσμό μας ακόμα πιο ισχυρό, αφού θα έχουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε νέες περιπέτειες.

Πόσο συχνά, όμως, πρέπει να αλλάζουμε διαδρομή;

Δεν υπάρχει γενικός κανόνας και η απάντηση εξαρτάται από την προσωπικότητα και το επίπεδο ενέργειας του σκύλου μας.

Για παράδειγμα, οι σκύλοι με υψηλά επίπεδα ενέργειας θα μπορούσαν να ακολουθούν διαφορετική διαδρομή ακόμα και καθημερινά. Οι σκύλοι με μέτρια επίπεδα ενέργειας ωφελούνται από αλλαγές διαδρομής ακόμα και με μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Οι σκύλοι με χαμηλά επίπεδα ενέργειας, όπως είναι οι ηλικιωμένοι ή οι σκύλοι με προβλήματα υγείας, μπορούν να είναι ικανοποιημένοι με την γνωστή τους διαδρομή και να απολαύσουν κάποια εναλλαγή πιο σπάνια, δηλαδή ακόμα και μία φορά τον μήνα.

Τελευταίες σκέψεις

Όσο και να αγαπάνε τη ρουτίνα τους, οι σκύλοι θα εκτιμήσουν την αλλαγή, έστω και μικρή. Ακόμα και αν περπατήσουμε ένα τετράγωνο πιο μακριά ή γυρίσουμε σπίτι από κάποιο άλλο στενό ή κάνουμε μια μικρή στάση σε διαφορετικό σημείο, ο σκύλος μας θα το δει ως μια ενδιαφέρουσα αλλαγή και θα ενθουσιαστεί. Για εμάς μπορεί να μην έχει σημασία, για εκείνον όμως αυτή η εναλλαγή διαδρομής σημαίνει πολλά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



