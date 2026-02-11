Στίγκας μετά την αθωωτική απόφαση για «Σπαρτιάτες» και Κασιδιάρη: «Αποδόθηκε δικαιοσύνη – Θα είμαστε στις εκλογές»

Την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων που έκρινε αθώους 11 βουλευτές των «Σπαρτιατών» και τον Ηλία Κασιδιάρη σχολίασε ο Βασίλης Στίγκας. Ο πρόεδρος του κόμματος μίλησε για δικαίωση και άφησε ανοιχτό το θέμα της εκλογικής καθόδου και της χρηματοδότησης.

Στίγκας - Σπαρτιάτες
11 Φεβ. 2026 13:24
Pelop News

Την ικανοποίησή του για την ομόφωνη αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων σχετικά με τους 11 βουλευτές των «Σπαρτιατών» και τον Ηλία Κασιδιάρη εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος, Βασίλης Στίγκας, κάνοντας λόγο για δικαίωση.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026), υποστήριξε ότι με την εξέλιξη αυτή ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή του κόμματος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, εκτιμώντας πως πλέον αίρονται τα εμπόδια που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, συνέδεσε τη δικαστική απόφαση με την πιθανότητα επανεκκίνησης της κρατικής χρηματοδότησης προς το κόμμα, η οποία είχε ανασταλεί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η υπόθεση μπορεί να επηρεάσει και το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η επανασυγκρότηση της κοινοβουλευτικής ομάδας παραμένει δύσκολη. Όπως σημείωσε, αρκετοί βουλευτές έχουν αποχωρήσει ή ανεξαρτητοποιηθεί, γεγονός που καθιστά περίπλοκη την επιστροφή σε προηγούμενη κοινοβουλευτική δυναμική.

Αναφερόμενος στην τρέχουσα στάση ορισμένων πρώην βουλευτών του κόμματος, ισχυρίστηκε ότι κάποιοι στηρίζουν νομοθετικές πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έκανε λόγο και για περίπτωση βουλευτή που, όπως είπε, βρίσκεται πλέον στα έδρανα της Ελληνικής Λύσης.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:08 Με 8,2 κιλά κάνναβη συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
16:00 Τασούλας: Ομιλείτε Ελληνικά! – Η εύστοχη προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας
15:54 Δείτε μπαίνει σε λειτουργία η Εργάνη ΙΙ, τι αλλάζει για εργαζόμενους
15:48 Αλλαγή σκυτάλης στην παράταξη «Εμπορική Ανανέωση»
15:41 Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, ποιες άλλες συναντήσεις γίνονται
15:36 Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου στην Άρτα
15:27 Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία για του…άρεσε ο τρόπος που του μίλησε
15:19 Πατρινό Καρναβάλι: Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση Δήμου-Περιφέρειας-ΚΕΔΗΠ – Τι περιλαμβάνει
15:15 Κατσιμήγα: «Συνέπεια, σωστή δουλειά και πίστη στο πλάνο»
15:08 Λάρισα: Άνδρας απείλησε και κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι
15:00 Πάτρα: Μετακομίζει η Διεύθυνση Μεταφορών Αχαΐας
14:59 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Πολυτραυματίας 49χρονος σε γαλακτοβιομηχανία
14:54 Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι – Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας
14:51 Βόλος: Ναρκωτικά σε κτηνοτροφική μονάδα – Χειροπέδες στον αδελφό προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας
14:49 Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη μετά την πνευμονία
14:45 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Φεβρουαρίου – Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ
14:44 Νεκρός 52χρονος τουρίστας στη θάλασσα στο Ηράκλειο – Προανάκριση για τα αίτια
14:39 Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα Steyr στην Ορεστιάδα – Δύο στρατιώτες στο νοσοκομείο
14:32 Ανδρέας Κατσανιώτης: Ισχυρή αποτροπή, σταθερές συμμαχίες και καθαρό στρατηγικό αποτύπωμα για την Ελλάδα
14:32 Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ