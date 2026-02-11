Στίγκας μετά την αθωωτική απόφαση για «Σπαρτιάτες» και Κασιδιάρη: «Αποδόθηκε δικαιοσύνη – Θα είμαστε στις εκλογές»

Την ικανοποίησή του για την ομόφωνη αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων σχετικά με τους 11 βουλευτές των «Σπαρτιατών» και τον Ηλία Κασιδιάρη εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος, Βασίλης Στίγκας, κάνοντας λόγο για δικαίωση.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026), υποστήριξε ότι με την εξέλιξη αυτή ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή του κόμματος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, εκτιμώντας πως πλέον αίρονται τα εμπόδια που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, συνέδεσε τη δικαστική απόφαση με την πιθανότητα επανεκκίνησης της κρατικής χρηματοδότησης προς το κόμμα, η οποία είχε ανασταλεί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η υπόθεση μπορεί να επηρεάσει και το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η επανασυγκρότηση της κοινοβουλευτικής ομάδας παραμένει δύσκολη. Όπως σημείωσε, αρκετοί βουλευτές έχουν αποχωρήσει ή ανεξαρτητοποιηθεί, γεγονός που καθιστά περίπλοκη την επιστροφή σε προηγούμενη κοινοβουλευτική δυναμική.

Αναφερόμενος στην τρέχουσα στάση ορισμένων πρώην βουλευτών του κόμματος, ισχυρίστηκε ότι κάποιοι στηρίζουν νομοθετικές πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έκανε λόγο και για περίπτωση βουλευτή που, όπως είπε, βρίσκεται πλέον στα έδρανα της Ελληνικής Λύσης.





