Στην Άγκυρα ο Αβραμόπουλος για συνάντηση με τους Ερντογάν και Φιντάν

Στην Τουρκία βρέθηκε την Κυριακή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της γειτονικής χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συνάντηση των τριών αντρών έγινε στην Άγκυρα, ενώ το γραφείο της τουρκικής προεδρίας έδωσε και τη σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη φράση: «Ο Πρόεδρος Ερντογάν υποδέχθηκε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας».

President @RTErdogan received Dimitris Avramopoulos, former Minister of Foreign Affairs of Greece and member of the Greek parliament with the New Democracy Party. pic.twitter.com/ZF54vOTcV8

