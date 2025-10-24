«Στην αρχή δεν συμπαθούσε ο ένας τον άλλον καθόλου», η Βέρα Μακρομαρίδου για την πρώτη γνωριμία με τον σύζυγό τη

Στη γνωριμία της με τον Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου αναφέρθηκε η Βέρα Μακρομαρίδου, εξηγώντας πως η σχέση τους δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς στην αρχή δεν συμπαθούσε ο ένας τον άλλον.

Σήμερα οι δύο ηθοποιοί είναι ζευγάρι, το καλοκαίρι του 2024 παντρεύτηκαν και σε λίγο καιρό θα υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.

Πριν από λίγες ημέρες, η Βέρα Μακρομαρίδου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος και μέσα από την κοινή συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με τον σύζυγό της, αποκάλυψε ότι βρίσκεται στον 8ο μήνα της κύησης και πως το μωρό που περιμένει είναι αγόρι.

«Μπαίνω στον 8ο και περιμένω αγοράκι. Εγώ ενθουσιάστηκα, ο Αλέξανδρος ήθελε κοριτσάκι». Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε ότι η σχέση τους ξεκίνησε το 2020, μέσα από τη συνεργασία τους σε θεατρική παράσταση: «Στην αρχή δεν συμπαθιόμασταν καθόλου. Παίζαμε μαζί σε μια παράσταση. Απορούσα γιατί δεν με συμπαθεί και προσπαθούσα να διεκδικήσω μια συμπάθεια και μία καλή φιλική και επαγγελματική σχέση. Προφανώς μου άρεσε λίγο».

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου επιβεβαίωσε τα λεγόμενά της, λέγοντας: «Δεν τη συμπαθούσα καθόλου. Μετά ήρθε η καραντίνα και γίναμε ζευγάρι. Έφταιξε η καραντίνα και η προσέγγιση της Βέρας».

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η Βέρα Μακρομαρίδου έκανε γνωστό ότι περιμένει το πρώτο της παιδί μέσα από την εμφάνισή της στην avant premiere της νέας σειράς, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», όπου πόζαρε δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.

Η ηθοποιός μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση στα social media, γράφοντας σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Καμιά φορά η ζωή, η tv και η σκηνή ταυτίζονται. Έτοιμη για ό,τι καινούργιο έρχεται (Επανερχόμαστε την Παρασκευή 3/10 με διπλό επεισόδιο (δεν πειράζει, θα βγείτε το Σάββατο)».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Βέρα Μακρομαρίδου (@vera_makromaridou)

