Στην Αττική άνοιξαν οι ουρανοί! Ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές Πελοποννήσου, Εύβοιας, Χανίων, Σάμου, Χίου, Σκιάθου

Άνοιξαν οι ουρανοί σε αρκετές περιοχές της Αττικής, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται κατά τόπους. Η καιρική αστάθεια θα επικρατήσει μέχρι την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου ενώ ήδη επηρεάζονται περιοχές της χώρας.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, καταρρακτώδης βροχή πέφτει σε Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Σκα, Ζεφύρι, Περιστέρι, Άνω Λιόσια, Καματερό και Ασπρόπυργο. Βροχοπτώσεις εκδηλώνονται και στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Ισχυρές βροχές εκδηλώνονται σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, των Χανίων, της Σάμου, της Χίου, της Σκιάθου.

Μέχρι το απόγευμα τα σημαντικότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με το Meteo, τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές που επηρέασε περισσότερο η κακοκαιρία μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:40, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι ίσο με 71 χιλιοστά.

Πού θα βρέχει την Τρίτη

Το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στην Αδριατική έχει κινηθεί ανατολικά επηρεάζοντας ήδη μεγάλο μέρος της χώρας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

-Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10

-Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

-Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 20-21 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθούν στους 22-25 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη το βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει πάνω από το Βόρειο Αιγαίο, προκαλώντας έντονες βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 6-7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 8 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με μέγιστες τιμές 15-18 βαθμούς στα βόρεια και έως 22-24 στα νότια.

Ο καιρός την Τετάρτη

Το χαμηλό θα αρχίσει να απομακρύνεται προς τα ανατολικά, ωστόσο οι βροχές θα επιμείνουν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με ανέμους δυτικών-βορειοδυτικών διευθύνσεων έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Από Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού, με εξασθένηση των ανέμων, άνοδο της θερμοκρασίας και επιστροφή της ηλιοφάνειας — προμηνύοντας ένα καλό και ήπιο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο.

