Στην Πάτρα το αθλητικό κίνημα δίνει (κυριολεκτικά) το αίμα του!

Μεγάλη γιορτή της προσφοράς στον συνάνθρωπο από το αθλητικό κίνημα που σήμερα (8/10/2025) κυριολεκτικά στην Πάτρα θα δώσει το αίμα του!



Διοργανώνεται για μία ακόμη φορά στις εγκαταστάσεις Atlas Arena στα Δεμένικα εθελοντική αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Συλλόγου εθελοντών Κ.Υ. Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαμπος».

Την προσπάθεια στηρίζουν Άτλας, ΑΕΚ, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Βετεράνοι Αχαΐας, Lions International και Ερυθρός Αστέρας.

Η αιμοδοσία ξεκινά στις 16.00 και θα ολοκληρωθεί στις 21.00. Ο σκοπός είναι ιερός και όλοι πρέπει να στηρίξουν την προσπάθεια με όποιον τρόπο και όπως μπορούν!

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



