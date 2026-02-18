Στήριξη Τραμπ για τον κάθετο διάδρομο, τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η υποστήριξη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο και στην προοπτική κατασκευής αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Hellas Journal, αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού και γεωπολιτικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξή του στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, ένα έργο κομβικής σημασίας για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της Ευρώπης, στο οποίο συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η ΔΕΠΑ και ο όμιλος Aktor.

Το έργο αποσκοπεί στη μεταφορά φυσικού αερίου και κυρίως υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), που εισάγεται μέσω των ελληνικών τερματικών σταθμών, προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και μειώνοντας την εξάρτηση από παραδοσιακούς προμηθευτές.

Η αναφορά του Προέδρου Τραμπ στη σημασία των ενεργειακών υποδομών και των εξαγωγών αμερικανικού LNG εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική των ΗΠΑ να ενισχύσουν την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά και να στηρίξουν συμμάχους που μπορούν να λειτουργήσουν ως ενεργειακοί κόμβοι. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς διαθέτει τις υποδομές και τη γεωγραφική θέση που της επιτρέπουν να αποτελέσει βασική πύλη εισόδου και διανομής ενέργειας προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Hellas Journal, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στον ναυπηγικό τομέα, κάνοντας ειδική μνεία στη συνέχιση των συνομιλιών για την κατασκευή αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε πολλαπλή σημασία, καθώς θα συνέβαλε στην αναβίωση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η πιθανή συμμετοχή ελληνικών ναυπηγείων σε προγράμματα αμερικανικών πολεμικών πλοίων θα αποτελούσε επίσης ένδειξη εμπιστοσύνης στη βιομηχανική βάση της χώρας και στον στρατηγικό της ρόλο εντός της Συμμαχίας.

Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε τη σημασία της Ελλάδας ως αξιόπιστου συμμάχου και εταίρου στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στη συλλογική ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής. Η αναφορά του στην πρόθεση περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και της ενέργειας αντικατοπτρίζει τη βούληση για εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.

